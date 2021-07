"Grali, walczyli, ale przegrali. Po zaciętym meczu 'Czerwone Diabły' przegrały walkę z Włochami w Monachium. Insigne pogrążył Belgię w żałobie" - napisał "De Standaard".

Według dziennika "to powinien być rok, w którym Belgia powinna w końcu przywieźć do domu upragniony puchar". W sprawie aspektów taktycznych gazeta doceniła postawienie przez selekcjonera Martineza na szybkiego i zwinnego Jeremy'ego Doku, który był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym piłkarzem Belgii na boisku.



"Po Monachium pozostaje gorzki posmak. Na papierze to złote pokolenie zasługuje na coś lepszego niż eliminacja w ćwierćfinale. W praktyce jednak okazuje się, że trudno jest zdobyć tę wymarzoną nagrodę" - skwitował "De Standaard".

Reklama

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!





Belgia - Włochy. "Ostatnia szarża" była nieskuteczna

"Na tym kończy się przygoda dla Belgii, która mimo dobrych okazji, nie zdołała odrobić wyniku" - relacjonuje ostatni występ Belgów na Euro "Le Soir".



"Mimo ostatniej szarży podopieczni Roberto Martineza nie byli w stanie wyrównać z silnym włoskim zespołem" - opisał francuskojęzyczny dziennik ostatnie chwile meczu.



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!

Co po Euro 2020? "Z Martinezem albo bez"

"Co za przygnębienie! Czerwone Diabły przegrywają z energicznymi Włochami i patrzą, jak turniej kończy się dla nich w ćwierćfinale" - napisano w serwisie "Het Laatste Nieuws".



Jak podkreślił dziennik, drużyna Włochów okazała się "silniejsza i bardziej dynamiczna". Także i ten tytuł docenił dobrą postawę Doku.



"To wstyd, ale jest to zasłużona wygrana dla Włoch. Puchar Świata zimą 2022 roku? Z Martinezem lub bez" - napisano.

Zdjęcie Belgowie ulegli w ćwierćfinale Euro 2020 Włochom 1-2 / Andreas Geber - Pool / Pool / Getty Images

PaCze