Awantura o odcień czerwieni na koszulkach. Na Euro zagrają w starych, choć nową dostał już papież

Dla kibiców Macedonii Północnej debiut na Euro 2020 to wielkie święto. Oczekiwanie na premierowy występ zostało jednak zmącone chaosem związanym z nowymi koszulkami meczowymi macedońskiej kadry. Już sam fakt, że tak długo nie były one zaprezentowane - w czasie, gdy większość kadr pokazała swoje turniejowe stroje w marcu lub jeszcze wcześniej - budził niepokój kibiców. Fani narzekali, że tak długa zwłoka doprowadziła do tego, że ich kadrowicze wyglądają niepoważnie (bo bez turniejowego stroju) na tle innych krajów np. w materiałach promujących turniej, w tym na popularnych naklejkach i kartach Panini. Gdy w końcu, w ostatnim tygodniu maja, nowe stroje Macedonii Północnej zostały zaprezentowane, wśród kibiców zapanowała konsternacja.





Macedonia Północna na Euro 2020 w koszulkach sprzed kilku lat

Jako pierwszy nową koszulką reprezentacji Macedonii Północnej został obdarowany papież Franciszek. Papież podczas pielgrzymki do Macedonii Północnej i Bułgarii otrzymał koszulkę z rąk macedońskiego prezydenta, Stevo Pendarovskiego.



Był to pierwszy moment, gdy zdjęcie trykotu (konkretnie jego tyłu) zostało pokazane publicznie. Ciemny odcień czerwieni od razu wzbudził niepokój macedońskich kibiców. Gdy firma Jako krótko później oficjalnie zaprezentowała cały projekt, w social mediach doszło do burzy. "Ta czerwień to nie są nasze narodowe barwy! Jest zdecydowanie za ciemna" - grzmieli kibice Macedonii Północnej.



Na dalszy plan zszedł wizerunek rysia bałkańskiego, gatunku na wymarciu, którego temat miał zostać spopularyzowany za sprawą występu piłkarzy na Euro 2020.



Zdjęcie Macedonia Północna na Euro 2020 miała zagrać w nowych koszulkach firmy Jako z wizerunkiem rysia bałkańskiego, ale kibicom nie spodobał się zbyt ciemny odcień czerwieni / JAKO / materiały prasowe

"Ryś jest ok, ale barwy są niedopuszczalne" - przekonywali kibice. Szybko ich zdanie podzielił szef macedońskiej federacji, który na Facebooka wrzucił hasła dopingujące piłkarzy, obok zamieszczając grafikę ze starą koszulką, używaną od 2016 roku. Macedończycy odrzucili nowy czerwonej (ciemnoczerwonej) model koszulki i wrócili do zestawu, w którym wystąpili m.in. przeciwko Polsce w eliminacjach Euro 2020. To zamieszanie sprawia, że w żadnym sklepie internetowym, z fanshopem UEFA na fanshopem macedońskiej federacji piłkarskiej na czele, nie można dziś zamówić koszulki, w której Macedonia Północna zagra na Euro. Jednocześnie, nowa - ostatecznie odrzucona w kontekście Euro 2020 - koszulka Macedonii Północnej ma się znaleźć w dystrybucji m.in. w Polsce.



Macedonia Północna w grupie z Austrią, Holandią i Ukrainą

Terminy meczów Macedonii Północnej w grupie C Euro 2020:





Austria - Macedonia Północna - niedziela 13 czerwca (godz. 18),

Ukraina - Macedonia Północna - czwartek 17 czerwca (godz. 15),

Macedonia Północna - Holandia - poniedziałek 21 czerwca (godz. 18).

Bartosz Nosal