Kto jeszcze pamięta, że Harry Kane nie rozpoczął finałów Euro 2020 w wymarzonym stylu? W fazie grupowej nie wpisał się na listę strzelców, a po dwóch pierwszych występach selekcjoner Gareth Southgate nakłaniany był przez rozmaitej maści ekspertów do posadzenia kapitana zespołu na ławce rezerwowych.



Szef angielskiej kadry nie ugiął się jednak. Cierpliwie i konsekwentnie tłumaczył, że nawet nieskuteczny Kane to ogromna wartość jego drużyny. 27-letni snajper zaczął dziękować za zaufanie w fazie pucharowej. W 1/8 finału strzelił gola Niemcom, w ćwierćfinale dwukrotnie pokonał bramkarza Ukrainy, a w boju o finał to jego trafienie zdecydowało o tym, że "Synowie Albionu" odnieśli zwycięstwo nad Danią (2-1 po dogr.) i zagrają w najbliższą niedzielę o złoto.

Euro 2020. Harry Kane dogonił Gary'ego Linekera

Kane ma na koncie 10 bramek zdobytych w imprezach rangi mistrzowskiej (MŚ+ME). Sześciokrotnie trafiał do siatki rywali przed trzema laty podczas mundialu w Rosji, co zapewniło mu wówczas tytuł króla strzelców. Jeśli w finale Euro 2020 z kolejnego gola będzie się cieszył przynajmniej raz, stanie się najskuteczniejszym Anglikiem w turniejach o mistrzostwo globu i Europy.

W tej chwili napastnik Tottenhamu ma identyczny dorobek jak Gary Lineker, którego polskim kibicom nie trzeba bliżej przedstawiać. Tuż za prowadzącym duetem plasują się inni nietuzinkowi egzekutorzy - Alan Shearer (9 bramek), Wayne Rooney (7) i Michael Owen (6).

W niedzielnym finale Euro 2020 Anglia zmierzy się z Włochami (Wembley, 21:00). Kane powalczy nie tylko o wpis do angielskich kronik, ale również o miano najlepszego snajpera turnieju. O jedno trafienie więcej mają w tej chwili Cristiano Ronaldo i Patrik Schick.



Euro 2020 - komplet wyników i strzelcy fazy pucharowej