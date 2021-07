Anglia - Dania 2-1 na Euro 2020. Kasper Schmeichel oślepiany podczas rzutu karnego

Anglicy awansowali do finału Euro 2020 w kontrowersyjnych okolicznościach. Raheem Sterling padł w polu karnym Duńczyków, a sędzia Danny Makkelie podyktował rzut karny.



Na powtórkach nie widać jednak, by Anglik był faulowany, a mimo to holenderski arbiter nawet nie podszedł do monitora.

Okazuje się jednak, że to nie jedyny skandal związany z tą sytuacją. Chwilę później do piłki podszedł Harry Kane, a do obrony strzały przygotowywał się Kasper Schmeichel. W tym momencie jeden z kibiców wycelował wiązkę lasera w bramkarza Danii, a cała sytuacja wyglądała tak:

Za moment Schmeichel odbił uderzenie Kane'a, ale przy dobitce nie miał już szans. Dzięki temu Anglicy prowadzili 2-1 i już do końca kontrolowali spotkanie.

W niedzielnym finale na Wembley Anglia zmierzy się z Włochami (godz. 21).

PJ

