Dobre podanie do Chiesy. Za szybko wyszedł z bramki Simon. Chiesa to wykorzystał, dobrze uderzał, ale trafił tylko w słupek. Sędzia odgwizdał jednak pozycję spaloną.

Dobre prostopadłe podanie do Emersona. Wyszedł na przedpole Simon, ale pierwszy przy piłce był Włoch. Zagrał do Immobile, a ten do Barelli. Ten długo przymierzał się do strzału i w końcu piłkę zabrał mu Busquets. Włosi nie wykorzystali faktu, że przez chwilę bramka Hiszpanów była pusta.