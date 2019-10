Lekkoatletyczne MŚ. Lewandowski: Mogłem wygrać, ale tego nie potrzebowałem. Wideo

- Wbrew pozorom to był bardzo kontrolowany bieg. Na tyle wypracowałem sobie ostatnie metry, żeby pewnie wejść. Mimo tego, że przybiegłem dopiero piąty, to przegrałem tylko o 0,8 s. Gdybym bardzo chciał, tobym się spiął na ostatnich metrach i wygrał ten bieg, ale o nie było nikomu potrzebne. Plan był taki, żeby jak najmniejszym kosztem energii wejść do finału, tak zrobiłem i jestem bardzo zadowolony – powiedział Marcin Lewandowski, który uzyskał bezpośredni awans ze swojego biegu eliminacyjnego do piątkowego półfinału na 1500 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dosze.