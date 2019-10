Lekkoatletyczne MŚ. Haratyk: Nie trenowałem tak, jakbym chciał. Wideo

Katastrofa! Nasz mistrz wykłada karty na stół Lekkoatletyczne MŚ. Haratyk: Nie trenowałem tak, jakbym chciał. Wideo - Raz, że pogubiłem się w kole, było ono dla mnie za śliskie, a dwa to nie dałem rady trenować tak, jakbym chciał. Dużo odpoczywałem, bo mam zdiagnozowane obce ciało, które naciska mi na nerw w łokciu, a do tego trochę popsuł się nadgarstek, więc czeka mnie trochę „naprawy”. Z takim wynikiem, jaki miałem, nie da się awansować do finału – mówił przed kamerą Interii Michał Haratyk, który sensacyjnie nie awansował do finału pchnięcia kulą na mistrzostwach świata w Dosze. 27-latek w tym roku ustanowił rekord Polski (22,32 m), a w eliminacjach w Katarze młot po jego rzucie poleciał na zaledwie 20,52 m.