Lekkoatletyczne MŚ. Konrad Bukowiecki po eliminacjach. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przyleciał do Kataru po złoty medal, radość z innego "krążka" uzależnia od przebiegu konkursu, a w kwalifikacjach pokazał, że jest mocnym kandydatem do podium. 22-letni Konrad Bukowiecki nie namęczył się w kole w kwalifikacjach, już w pierwszej próbie pchnął kulę na 21,16 m (minimum wynosiło 20,90 m) i z 5. miejsca w swojej grupie zapewnił sobie awans do wielkiego finału.



– Nie pamiętam takich kwalifikacji na seniorskiej imprezie, żebym uzyskał awans już w pierwszym pchnięciu. Tak że plan wykonany w stu procentach, a w finale "ogień" – zapowiedział reprezentant Polski, który nie boi się nakładać na siebie wielkiej presji.



Mina naszemu kulomiotowi zrzedła dopiero w chwili, gdy został zapytany o warunki w hotelu w Dosze, w którym jest zakwaterowana nasza reprezentacja. – To jest tragedia. Jest tak fatalnie, że w życiu nie byłem w gorszym hotelu. Jest grzyb na ścianach, w łazience śmierdzi "kanalizą", na klatkach schodowych "walą" pety i śmierdzi fajkami, grzybem też. Jedzenie również jest fatalne. Naprawdę jest słabo, ale nie jest powiedziane, że z takich warunków nie można dobrze wystartować. Jeśli ktoś jest mocny, to w żaden sposób nie wpływa to na robotę, którą zrobiliśmy przez cały rok. Oczywiście fajnie jest wyspać się w wygodnym łóżku, w pachnącym pokoju i mieć pachnącą łazienkę niż siedzieć w śmierdzącym i brudnym hotelu. Jednak ze śmierdzącego i brudnego hotelu też można zdobywać medale, co pokazał Paweł Fajdek – zaakcentował nasz sportowiec.



Bukowiecki porównał te warunki do zakwaterowania, jakiego doświadczył w 2013 roku w Utrechcie, na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. – Fakt faktem, pokoje tam były małe, zresztą z tego co pamiętam, chyba nawet mieszkaliśmy w kontenerach, ale tam nie śmierdziało i nie było grzyba. Dlatego chyba wolałbym mieszkać w kontenerze w Utrechcie niż tutaj, w tym hotelu – gorzko podsumował kulomiot.