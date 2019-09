Lekkoatletyczne MŚ. Andrejczyk: Żenujący wynik, jest mi wstyd i bardzo przykro. Wideo

- Trzeba wziąć się do roboty, bo 58 metrów to żenujący wynik. Jest mi wstyd i bardzo przykro. Absolutnie nie ma sensu się pocieszać, nawet tego nie chcę. Wolę, żeby trener konkretnie mnie ochrzanił, bo sport nie jest dla miękkich – mówi całkowicie zła na siebie Maria Andrejczyk, która w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem w najlepszej próbie osiągnęła odległość zaledwie 57,68 m i nie awansowała do finału.