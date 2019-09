Swoboda: W optymalnej formie było mnie stać na finał. Wideo

- Nie spodziewałam się, że w tym sezonie mogę tak szybko biegać. Szczerze mówiąc, gdybym tu pobiegła swoje, gdybym nie była tak zmęczona sezonem, jak już teraz jestem, to byłaby możliwość awansować do finału mistrzostw świata. Teraz celem jest dojście do finału igrzysk w Tokio – powiedziała przed kamerą Interii Ewa Swoboda, która rywalizację na 100 m podczas MŚ w Dausze zakończyła na półfinale.