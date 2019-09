Baumgart-Witan: Na starcie stanę po to, żeby wygrywać. Wideo

- Jakie sygnały w tym klimacie wysyła mój organizm? Takie pół na pół. Pierwsza noc tutaj była dla mnie trudna. W hotelu było bardzo zimno i bardzo ciężko to zniosłam, ale z każdą minutą czuję się coraz lepiej. Mimo, że na zewnątrz pocę się od samego stania, to jednak chcę pobyć na powietrzu, żeby przyzwyczaić się do temperatury, która wkrótce będzie na rozgrzewce i na starcie – mówi przed kamerą Interii Iga Baumgart-Witan, która być może już w niedzielę rozpocznie swój maraton startów w biegach sztafet i indywidualnie na 400 metrów.