Lekkoatletyczne MŚ. W taki filmowy sposób stoczono bój o brązowy medal dla Wojciecha Nowickiego

To była spektakularna akcja polskich działaczy, która sprawiła, że czwarty w finale konkursu rzutu młotem Wojciech Nowicki, po kilku godzinach, został brązowym medalistą mistrzostw świata w Dosze. Przedstawiamy sekwencję zdarzeń, które sprawiły, że nieudany występ Polaka został nieco osłodzony skutecznym protestem - pisze w korespondencji z Kataru Artur Gac, wysłannik Interii.

Gdy Wojciech Nowicki wczoraj, późnym wieczorem, przyszedł do dziennikarzy, zgromadzonych w strefie medialnej stadionu Chalifa w Dosze, z nosem zwieszonym na kwintę i przyznał: "co tu dużo mówić, dałem ciała", nikt jeszcze nie przypuszczał, że rozmowy o czwartym miejscu tak szybko stracą na aktualności.

"Jaki protest? Spalony to spalony"

Tym bardziej, że nasz młociarz sam pozbawił dziennikarzy czujności, bo zapytany - choć wprawdzie o inną sytuację, dotyczącą wątpliwości przy własnej spalonej próbie - czy będzie wniesiony protest, odparł: - Ale czemu protest? Było nadepnięcie, nie ma co dywagować. Jest jak jest. Spalony to spalony, nie ma gadania - żachnął się Polak.

Sytuacja jednak zaczynała przybierać nieoczekiwany zwrot. I istotnie nie chodziło o rzut Nowickiego, ale możliwe przekroczenie obrębu koła przez Bence’a Halasza. Efektowną próbą na 78,18 m Węgier tak rozpoczął konkurs, że z miejsca zapewnił sobie lokatę na podium, którym ostatecznie musi podzielić się z Nowickim. Uszczegóławiając, obaj otrzymają po jednym brązowym medalu, ale inaczej będzie z pieniędzmi. - Z tego, co słyszałem, nagrody finansowe za miejsca 3-4 zostaną zsumowane i między nas podzielone - wyjaśnił przed kamerą Interii nasz miotacz.

Hollywoodzka produkcja telefonem komórkowym

Ale po kolei. Okazuje się, że cała akcja z protestem nie została zainspirowana w Katarze, ale w... Polsce. - Dostałem cynk od kogoś, kto oglądał konkurs w naszym kraju, że Halasz ewidentnie wyszedł stopą za obręb koła. Od razu uruchomiłem chłopaków, w tym dyrektora sportowego - powiedział Interii spotkany na korytarzu hotelu prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Henryk Olszewski.

Tym "kimś" okazał się wiceprezes PZLA ds. kształcenia, Marek Fostiak. To właśnie on zaczął domniemywać, oglądając konkurs przed telewizorem, że Halasz spalił rzut.

Trop nie poszedł na marne i od tego momentu całą akcję już na miejscu, w Dosze, zaczęli koordynować dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki razem z wiceprezesem PZLA Tomaszem Majewskim. Oddajmy głos Kęckiemu, który przed kamerą Interii przedstawił sekwencję kolejnych zdarzeń.

- Poprosiliśmy go, żeby nagrał filmik i przesłał nam ten materiał, co uczynił za pośrednictwem popularnego komunikatora, byśmy mogli obejrzeć i przeanalizować. Z otrzymanego kadru nie do końca wynikało, że był ten spalony, ale po zastanowieniu uznaliśmy, że jednak sytuacja wymaga dokładniejszego sprawdzenia - relacjonuje.

A jednak! Na sto procent

Taka możliwość jest u sędziów, z czego nasza delegacja skwapliwie skorzystała. - Takie przybliżenie, te piksele, to wszystko jest bardzo dobrze pokazywane. Do tego stopnia, że w trakcie odwołania w pokoju z wideo już utwierdziliśmy się w tym na sto procent, z obecnym Tomkiem Majewskim, który w sprawach rzutów jest zawodowcem.

Mniej więcej w tym samym czasie sygnał, że coś jest na rzeczy, otrzymał wracający po północy autobusem do hotelu Nowicki. Konkretnie wiadomość otrzymała jadąca razem z nim nasza srebrna medalistka MŚ również młociarka Joanna Fiodorow.

- Czy siedziałem, jak na szpilkach? Może to źle zabrzmi, albo głupio, ale w tamtym momencie było mi to obojętne. Czwarte miejsce też trzeba przyjąć z pokorą - powiedział Interii Nowicki, tyle że już na spokojnie, dziś popołudniu w hotelu.

Sędzia główny: Nie ma jednoznacznego materiału

Tymczasem nocne zabiegi naszych działaczy w jednej sekundzie stanęły pod znakiem zapytania.

- Wideo według nas nie pozostawiało wątpliwości, jednak sędzia główny powiedział, że nie jest do końca przekonany, twierdząc że nie ma jednoznacznego materiału - opowiada Kęcki.

Jednak ani on, ani Majewski już nie dali się zbić z tropu, ich zdaniem "materiał dowodowy" był oczywisty, dlatego podjęliśmy jeszcze jedną próbę. Mianowicie rozpoczęli procedurę odwoławczą do orzekającego w pięcioosobowym składzie jury. I dopiero wtedy rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie.

Happy end w międzynarodowej obsadzie

- Żeby było ciekawiej, protest złożyliśmy nie tylko my, ale też Brytyjczycy i Hiszpanie. I taką międzynarodową ekipą przez trzy godziny oczekiwaliśmy na decyzję - uśmiecha się Kęcki.

Finał tej spektakularnej akcji nastąpił o godzinie 2 w nocy. - Wtedy zostaliśmy poproszeni, wytłumaczono nam to samo, co zostało zamieszczone w oficjalnym komunikacie i w taki sposób doczekaliśmy się drugiego medalisty w rzucie młotem - zakończył tę fascynującą opowieść dyrektor.

Mimo niewątpliwych zasług w całej sprawie, Kęcki, w imieniu działaczy, nie przypisuje zarządowi największych splendorów. - Nie można działaczy nazywać bohaterami, ponieważ na mistrzostwach bohaterem zawsze jest zawodnik. My możemy mu tylko pomóc - podkreślił dyrektor Kęcki.

Artur Gac, Doha