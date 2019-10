W trakcie trwających lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dosze gruchnęła wiadomość, która wydawała się nieuchronna, o czteroletniej dyskwalifikacji nałożonej przez Amerykańską Agencję Antydopingową na słynnego trenera Alberto Salazara za zorganizowany i bezczelny proceder dopingowy. Jednak ta decyzja komplikuje start w Katarze jego podopiecznym, między innymi mającej już jedno złoto i chrapkę na kolejne medale biegaczce Sifan Hassan. Holenderka publicznie odniosła się do szokującej sprawy - pisze w korespondencji z Dohy Artur Gac, wysłannik Interii na MŚ.

Amerykanin to człowiek instytucja, sława w swoim fachu, ale dziś już mocno naznaczony ordynarnym procederem dopingowym. Za mocne słowo? Wątpliwe.

"Jak zwierzęta laboratoryjne"

W środę szef amerykańskiej agencji antydopingowej Travis Tygart powiedział, że 61-letni fachowiec wykorzystywał sportowców jako "zwierzęta laboratoryjne" do różnych eksperymentów, w myśl zasady, że cel uświęca środki.

Myślisz Salazar, mówisz Mo Farah. To właśnie on, główny szef wspieranej przez koncern Nike grupy treningowej Oregon Project, był szkoleniowcem czterokrotnego mistrza olimpijskiego w biegach długich. Tygart powiedział wprost w wywiadzie, udzielonym dzisiaj niemieckiej telewizji ZDF, że sportowcy pracujący z Salazarem byli całkowicie nieświadomi, jakimi substancjami faszeruje ich trener. Nie mieli pojęcia, czy są one nielegalne, czy legalne.

Teraz odium wyroku, nałożonego przez USADA, spada na obecnych podopiecznych Salazara, którzy są uczestnikami lekkoatletycznych MŚ w Katarze. Od jakichkolwiek podejrzeń pod swoim adresem postanowiła zdystansować się zdobywająca medale dla Holandii, a pochodząca z Etiopii Sifan Hassan, która w Dosze już zdobyła jeden złoty medal w biegu na 10 000 m, a ma szanse na kolejne.

Hassan: Jestem zszokowana

O szoku mówi Salazar, który nie przyznaje się do winy i rzuca oskarżenia na nieetyczne działania USADA. Jednak podobne uczucia - tylko w zupełnie innym kontekście - towarzyszą m.in. właśnie biegaczce z Afryki.

"Jestem zszokowana wiadomością o takim orzeczeniu, szczególnie w tym czasie, w którym przygotowuję się do następnego biegu w mistrzostwach świata w Dosze. Chciałbym powiedzieć, że to dochodzenie koncentruje się na okresie przed moim przystąpieniem do projektu Oregon i dlatego nie ma związku ze mną" - przekazała Hassan w specjalnym oświadczeniu.

"Kiedy dołączyłam do zespołu, byłam świadoma trwających dochodzeń i zawsze miałam czyste sumienie, wiedząc, że jesteśmy w pełni monitorowani przez USADA i WADA. Skupię całą energię na następnym wyścigu na 1500 m. To bieg, na który ciężko pracowałem, aby się przygotować i jestem nim bardzo podekscytowana, w nadziei na zdobycie drugiego tytułu mistrzyni świata" - przekazała lekkoatletka.

Suplementacja była, jest i będzie

Holenderska federacja lekkoatletyczna poinformowała, że od 1 października obowiązki szkoleniowca Hassan podczas MŚ przejął trener Charles van Commenee.

Jednocześnie rzecznik federacji oraz dyrektor jednego z departamentów Ad Roskam podkreślił, że pełne leczenie i suplementacja Sifan było, jest i będzie prowadzone przez holenderski personel medyczny od pierwszego dnia, zgodnie z ustaleniami z personelem projektu Oregon.

"Opierając się na talencie Sifany, ciężkiej pracy, jej profilu wydajności i rygorystycznych mechanizmach kontrolnych, zgodnie z kodem dopingowym WADA, mamy pełne zaufanie do wyników i uczciwości Sifany jako sportowca" - przekazał Roskam.

Artur Gac, Doha