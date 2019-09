Do niecodziennej sytuacji doszło podczas eliminacji skoku wzwyż na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dausze. Kamila Lićwinko już myślała, że awans do finału ma w kieszeni, ale inną decyzję podjęli sędziowie. Ostatecznie wszystko skończyło się szczęśliwie dla Polki, jednak dodatkowy stres dał się we znaki.

O co poszło? O wysokość 1,92 m, którą zaliczyło aż czternaście zawodniczek. Gdy sportsmenki już szykowały się, by opuścić stadion, sędziowie zadecydowali inaczej i zarządzili kontynuowanie rywalizacji. Chodziło o to, aby obsadę finału zredukować o dwa nazwiska. Jednak słowa, w jakich zakomunikowano tę decyzję, nie wybrzmiały specjalnie elegancko.

- Sędzia powiedział wprost, że "musimy pozbyć się dwóch zawodniczek" - relacjonuje Lićwinko.

- Jak to powiedział, nawet nie dyskutowałam, tylko znów się rozebrałam do startu i czekałam na swoją próbę. Pierwsza nie była najlepsza, ale poczułam w niej, że ta wysokość jest do pokonania i cieszę się, że mi się udało - dodała.

Promocję do finału dała naszej skoczkini zaliczona w trzeciej próbie wysokość 1,94 m. jednak wracająca po dłuższej przerwie na macierzyństwo sportsmenka była daleka od komplementowania swoich skoków.

- Jedyne, z czego jestem zadowolona, to ze skoku na 1,92 m oraz z tego, że powalczyłam na wysokości 1,94 m. A tak niespecjalnie jestem zadowolona, moje skoki nie były zbyt dobre technicznie, przede wszystkim w końcówce rozbiegu, bo zatrzymywałam się na prawej nodze, przez co kierowałam ciało wprost w poprzeczkę. Teraz mam czas, by to wszystko przeanalizować i nastawić się tak dobrze mentalnie, aby w finale już nie popełniać tak dużo błędów - surowo oceniła się Lićwinko.

Finał konkursu skoku wzwyż odbędzie się w poniedziałek. Początek rywalizacji o godz. 19.30 czasu polskiego. Lićwinko dwa lata temu na MŚ w Londynie sięgnęła po brązowy medal.

Artur Gac, Dauha