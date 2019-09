- Te całe mistrzostwa troszeczkę wyglądają tak, jak stadion lekkoatletyczny. Jest on klimatyzowany i wyabstrahowany - słowem inny, ale myślę, że równie dobrze, gdybyśmy taki sam obiekt postawili w jakiejkolwiek innej części świata i zrobili te zawody, to wyszłoby na to samo - mówi obecny w Dausze Robert Korzeniowski. Z czterokrotnym mistrzem olimpijskim rozmawialiśmy przy bulwarze Corniche w Dausze, podczas chodu sportowego kobiet i mężczyzn na 50 km na lekkoatletycznych MŚ w Katarze.

Artur Gac, Interia: Czy taką "rzeźnię" kiedyś pan przeżył?

Robert Korzeniowski: - Nie no, to są mocne słowa. Oczywiście my siedzimy sobie jak w teatrze, na specjalnej trybunie i oglądamy kawałek pasażu nadmorskiego przygotowanego do tego, żeby chodzić tam i z powrotem. Rzeczywiście mnóstwo zawodników zatrzymywało się i odpadało, jednak nie są to najtrudniejsze warunki, jakie pamiętam i w jakich widziałem startujących zawodników. Oczywiście mam świadomość, jaka temperatura tutaj panowała na starcie, czyli ponad 30 stopni Celsjusza i 74 procentowa wilgotność powietrza, ale już szukałem sobie odniesień historycznych.

I jakie pan znalazł?

- Zawody, w jakich ja startowałem i chodziliśmy dużo szybciej, miały miejsce na IO w Atlancie w 1996 roku. Temperatura wynosiła wtedy 30 stopni, a wilgotność była na poziomie 93 procent. Żeby tam wygrać na 50 km trzeba było zrobić czas 3:43.30, czyli pójść o ponad dwadzieścia minut szybciej niż tutaj Japończyk Yusuke Suzuki.

O co więc chodzi?

- Mam wrażenie, że tutaj zawodnicy poszli bardzo asekuracyjnie, czyli nastawili się na ogromny upał. To raz. Poza tym odnosiłem wrażenie, że szli w ogromnym stresie, co to będzie się działo, że trup będzie ścielił się gęsto i z obawą, kiedy mnie "trafi". A idąc w takim stresie naprawdę odczuwamy dużo więcej niż jest to warte. Gwarantuję, że ci zawodnicy, w temperaturze 30-stopniowej chodzili w swojej karierze na treningach dużo szybciej. A tu w tak wolnym tempie rozpoczęli, że jak zobaczyłem na 9 km czas 47 minut, to przecierałem oczy, bo myślałem, że się pomyliłem. Dlatego podobało mi się podejście Suzukiego, który robił swoje i tyle. Chłopak świetnie przygotował się technicznie, niemniej trochę bawiła mnie jego logistyka wyjmowania lodu i chłodzenia ciała. W sumie to też było godne podziwu, bo przygotował się do tego, choć można było zastanawiać się, na ile wystarczy mu energii, by tym lodem żonglować i kiedy się pomyli. Jednak dawał radę. Generalnie, nawet gdy temperatura trochę spadła, nie miałem wrażenie, że ktoś przyspiesza. To, co zostało zakodowane w głowach, że będzie "rzeźnia", to się działo i koniec.

Warunki są jednak trudne.

- To oczywiste, żeby była jasność. Ja sam to widzę i czuję, ale też jak słyszę, że niektórzy zawodnicy przed przyjazdem tutaj, jak na przykład nasi, trenowali w Pirenejach albo w Spale i wpadli do Kataru na ostatnią chwilę, to... No odważnie!

Aklimatyzacja w takich warunkach jest potrzebna?

- To jest abecadło. Jak kto tego nie odrobi, nie podejdzie pokornie i nie założy sobie bezpiecznej strefy 8-9 dni na adaptację, to potem są same niespodzianki. Następnie są opowieści o "ścianach", cierpieniach, czy rzeźniach, ale myślę, że w głównej mierze można tego uniknąć. Pamiętam, że jak przyjechałem do Atlanty, gdzie sto kilometrów dalej przygotowywałem się do startu na igrzyskach, to na pierwszym treningu chciało mi się płakać. Po prostu zatrzymywałem się i nie dawałem rady wykonać podstawowych rzeczy. Jednak po dwóch tygodniach już startowałem na 20 km, a później wygrałem igrzyska.

Pan z jakim wyprzedzeniem poleciał w taki klimat?

- Byłem trzy tygodnie przed startem na 50 km, a niespełna dwa przed "20-tką", na której zająłem ósme miejsce.

Jeszcze wcześniej był rekonesans?

- Oczywiście. Rok wcześniej poleciałem do Atlanty w porze zbliżonej do startu w zawodach. Obserwowałem organizm, ważyłem się, sprawdzałem proporcje i reakcje ciała na przykład n to, jak puchłem, czy kiedy nabierałem normalnej koordynacji. To są rzeczy podstawowe. Uważam, że każdy zawodnik, który celuje w coś więcej jak tylko zaliczenie MŚ, powinien to odrobić. I koniec. Mam nadzieję, patrząc już w kierunku IO w Tokio, że takie prace zostaną wykonane w poszczególnych grupach treningowych i nikt nie podejdzie do startu w Japonii po prostu jak do startu w gorącym miejscu, tylko bardzo specyficznym.

Pan też startował w Tokio.

- Zgadza się i przypomnę, że wtedy było 30 stopni Celsjusza, a wilgotność 100 procent, bo padał monsun. W życiu nie byłem w bardziej morderczej saunie.

Zatem jest pan zdania, że takich rutyniarzy, jak mistrz świata z Londynu Yohann Deniz, czy mistrz olimpijski z Rio de Janeiro Matej Toth, którzy nie dotarli w Dausze do mety, zgubiła rutyna? Słoweniec powiedział mi, że po raz pierwszy jest w Katarze i przyznał, że warunki go przerosły.

- Rzeczywiście mnie to troszkę zadziwia, bo wszyscy uznali, że będzie bardzo ciężko, w związku z tym może ja przetrwam to cierpienie. A rzecz polega na tym, żeby nie cierpieć. I jak patrzyłem na Suzukiego, to nie widziałem, żeby Japończyk cierpiał. A zobaczmy na prawie mojego równolatka, Jesusa Angela Garcię (49-latek zajął 8. miejsce - przyp. AG). Mam wrażenie, że Hiszpan odrobił tutaj wszystkie lekcje, osiągając wynik, który dla niego jest olbrzymim sukcesem.

Jak bardzo się puchnie i ile traci kilogramów w takich warunkach, czy nawet trudniejszych, o jakich pan opowiada?

- Te kilogramy najpierw się zyskuje. Gdy przyjeżdża się w taki klimat, będący wręcz sztucznymi warunkami, organizm najpierw zatrzymuje wodę. A gdy idziemy na trening, to w szalonym tempie zaczyna tracić tę wodę, którą należy uzupełniać solami mineralnymi. Nie znamy proporcji tych soli, bo jeśli płyn jest izotoniczny, to zostaje w żołądku, więc nie eliminujemy go na obwód. Dlatego trzeba znaleźć taką formułę, która pozwoli nam wydalać płyn i normalnie się pocić. To wcale nie jest proste. Wpierw trzeba sobie opracować taką metodę. Optymalnie jest, jeśli traci się bardzo niewiele, czyli kilogram, góra półtora w trakcie takich zawodów, przyswajając płyny i sukcesywnie je wypacając. Natomiast u zawodników wymiotujących może być taka sytuacją, że płyny zostają im w żołądku, a nie są wydalane w formie potu. Ja w trakcie kariery traciłem góra 1,5 kilograma, przy czym wypijałem 5-6 litrów płynów.

Czy generalnie imprezy tej rangi powinny odbywać się w takich, ekstremalnych miejscach na świecie?

- Myślę, że wszyscy mamy świadomość, iż decyzja w związku z organizacją mistrzostw świata tutaj, w Katarze, podobnie jak z przyszłym mundialem w piłce nożnej, nie tyle wynikała z zainteresowania Katarczyków tymi dyscyplinami i wybitnymi wynikami gospodarzy, tylko po prostu to jest biznes. Taki był deal i tyle. Trochę dla uspokojenia publiczności i nerwów jednocześnie przyznano Eugene (USA) organizację kolejnych zawodów, ale myślę że wszyscy zadawali sobie pytania: po co i jak w Katarze? Panowało jedno wielkie oburzenie. Dzisiaj nie ma co do tego tak podchodzić. Po prostu tak tu jest. To są zawody trochę "wysterylizowane", bo nie widzę, by żyła nimi ulica. Oczywiście gdzieś tam są banery, ale tak samo widać informacje na temat MŚ w piłce nożnej.

Atmosfera i klimat lekkoatletycznych mistrzostw sprawiają wrażenie enklawy.

- Tak, to prawda. Te całe mistrzostwa troszeczkę wyglądają tak, jak stadion lekkoatletyczny. Jest on klimatyzowany i wyabstrahowany - słowem inny, ale myślę, że równie dobrze, gdybyśmy taki sam obiekt postawili w jakiejkolwiek innej części świata i zrobili te zawody, to wyszłoby na to samo. Normalnie do takiej gry wciąga się społeczeństwo i całe miasto, a tutaj raczej tego nie ma. Przykład tych zawodów, organizowanych w środku nocy, czy piątkowo-sobotniego maratonu, też wiele mówią. Mnie na maraton nie udało się dotrzeć, ale byłem pewien, że obejrzę go w hotelu.

Panu udało się znaleźć?

- A skąd. Dwa razy przeleciałem po stu kanałach i... myślałem że śnię. Nic nie znalazłem. To jest też dowód na to, jak postrzegane są te mistrzostwa. Nawet słyszałem, że w sobotę, w trakcie ceremonii otwarcia, szejk na ekranie oglądał wyścigi wielbłądów. To też mówi wiele. Dlatego te mistrzostwa są dla mnie rozgrywane troszkę dla celów statystycznych. Gdzieś trzeba je rozegrać, bo są i będą co dwa lata. My cieszymy się z medalu Joasi Fiodorow i czekamy na kolejne "krążki", w sobotę byliśmy świadkami pięknego show na 100 metrów. Dlatego to nie jest tak, że chcę dyskredytować całe mistrzostwa ,bo jako wydarzenie i spektakl lekkoatletyczny są fajne, ale mogłyby odbyć się zupełnie gdzie indziej.

Rozmawiał Artur Gac, Dauha