- W piątek przed eliminacjami zeszłam na obiad i po prostu nie miałam co zjeść - wyznała przed kamerą Interii Kamila Lićwinko, po zakwalifikowaniu się do finału skoku wzwyż podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Katarze. Wciąż aktualna brązowa medalistka MŚ z Londynu nie jest w swojej opinii odosobniona. Biegaczka Anna Sabat mówi o grzybie na klatce schodowej, ale już na przykład płotkarz Patryk Dobek stara się ucinać ten niewygodny temat.

Sukcesywnie zjeżdżająca się 44-osobowa reprezentacja "Biało-Czerwonych" jest zakwaterowana w reklamującym się wysokim standardem, czterogwiazdkowym hotelu Ezdan w Dausze. Okazuje się jednak, że warunki pobytu nie przystają do standardu, jakiego na imprezie tej rangi oczekiwaliby nasi lekkoatleci. I, jak przekonują, wcale nie chodzi o duże wymagania.

W opinii Kamili Lićwinko główną bolączką jest jakość posiłków. - Rzeczywiście, to nie są może takie warunki, do jakich przywykliśmy na mistrzostwach świata. Mnie najbardziej nie odpowiada jedzenie. W piątek przed eliminacjami zeszłam na obiad i po prostu nie miałam co zjeść, co dostarczyłoby mi odpowiednią ilość energii, było smaczne i zdrowe. Wszyscy jednak jemy to samo - przyznała skoczkini wzwyż.

Na nasze pytanie, czy w rezultacie chodzi głodna, rozwiała aż takie obawy. - Nie, zawsze sobie coś znajdę, ale to nie jest to, co zjadłabym przed startem - doprecyzowała.

- Z kolei warunki pokojowe są, jakie są. Już się do nich przyzwyczaiłam, odpoczywam, śpię dobrze, mam wygodne łóżko - powiedziała Lićwinko.

Dopytana, co najbardziej jej doskwiera w kwestii zakwaterowania, jeszcze raz wróciła do spraw żywieniowych. - Hotel nie ma za wysokiego standardu, ale pokój za dużo mi nie przeszkadza. Dla mnie bardziej znaczące jest jedzenie, które za bardzo nie odpowiada randze mistrzostw świata - stwierdza nasza doświadczona, 33-letnia lekkoatletka.

Na końcu Lićwinko z rozbawieniem skomentowała sygnały, jakoby w pokojach miały dawać się we znaki też nieprzyjemne zapachy. - Ja na szczęście chyba nie trafiłam aż tak źle. Na pewno nie jest to obiekt pierwszej świeżości, ale mieszka w nim wiele reprezentacji. To prawda, że inni mają lepsze warunki, ale nam przyszło mieszkać w takim i musimy sobie z tym poradzić. Najważniejsze są nasze starty, żeby poszło nam dobrze w zawodach. Dlatego gdzieś z tyłu trzeba zostawić te warunki mieszkaniowo-żywieniowe - podsumowała.

Swoje niezadowolenie głośno wyartykułowała także Anna Sabat, półfinalistka biegu na 800 metrów. Zawodniczka Resovii w Dausze znalazła się z puli lekkoatletów zaproszonych przez IAAF, bez posiadanego minimum. - To nie jest "księżniczkowanie". Na klatce schodowej jest taki grzyb, że strach tamtędy chodzić - wypaliła biegaczka w rozmowie z polskimi dziennikarzami.



Dużo mniej skory do rozmów na te tematy był Patryk Dobek, półfinalista biegu na 400 metrów przez płotki. Nasz zawodnik wyraźnie gryzł się w język, ale w dyplomatycznym tonie dał do zrozumienia, że standard tego hotelu nie umywa się do warunków, jakie kadrowicze mieli na poprzedzającym MŚ obozie w Turcji.

- Warunki są, jakie są, po prostu trzeba się skupić na pracy. Wiadomo, że jak byliśmy na zgrupowaniu w Belek, to... nie ma co porównywać. Tam były dobre warunki - powiedział nasz biegacz.

Zapytany, w jakich aspektach katarski hotel nie domaga, jednak nie wskazał żadnego. - Nie wiem. Dla mnie jest w porządku, chyba że mam zbyt niskie wymagania co do standardu. Ja nastawiłem się tutaj na coś innego niż narzekanie na hotel - odparł, unikając także skomentowania decyzji Norwegów, którzy pierwsi nagłośnili szereg zastrzeżeń do tego obiektu i w rezultacie postanowili przenieść się do innego hotelu.

Artur Gac, Dauha