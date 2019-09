Najlepsza polska sprinterka Ewa Swoboda na półfinale 100 m zakończyła zmagania w mistrzostwach świata w Dausze. Reprezentantka Polski oczywiście żałowała, że nie wystąpiła w najważniejszym biegu wieczoru, ale jednocześnie nie ukrywała zadowolenia z faktu, iż wyczerpujący sezon nareszcie dobiegł końca.

Swoboda "wykręciła" czas 11,27 s, co dało jej 16. miejsce w rozgrywanym w Katarze czempionacie. To zarazem najlepszy wynik polskiej sprinterki w MŚ, dlatego zawodniczce AZS AWF Katowice w gruncie rzeczy towarzyszyła mieszane uczucia. Potwierdziła, że sezon był dla niej bardzo ciężki, ale... - Wolałabym się spotkać i udzielić tego wywiadu dwie godziny później, dopiero po finale - przyznała nasza wschodząca gwiazda "królowej sportu".

Jednak biorąc pod uwagę, że nie tak dawno zawodniczka brała pod uwagę nawet rezygnację z wyjazdu na MŚ, z myślą o przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich, w Dausze wysłała jasny sygnał: stać ją na bardzo szybkie bieganie. Czy już wkrótce poniżej 11 sekund?

- Nie spodziewałam się, że zdrowie będzie dla mnie na tyle łaskawe, że mogę "dociągnąć" prawie do samego października. Na razie 11,07 to dla mnie jest kosmiczny wynik, nie spodziewałam się, że w tym sezonie mogę tak szybko biegać. Myślę, że za niespełna rok, przy krótszym sezonie, uda mi się dojść do finału w Tokio. To jest mój mały-duży cel, aby przynajmniej znaleźć się w najważniejszym biegu igrzysk. Nic więcej nie potrzebuję - powiedziała Interii Swoboda, której wielu nie wróżyło nawet przebrnięcia eliminacji w Dausze.

Jak każda wyrazista postać, a przy tym bardzo emocjonalna, lekkoatletka często pada ofiarą bardzo przykrych komentarzy i opinii. Przekonuje, że z hejtem już nauczyła się żyć, a recepta w gruncie rzeczy jest bardzo prosta i sprowadza się do niezwracania uwagi na złośliwości pod swoim adresem.

Przykrości bolały zwłaszcza po poprzednim sezonie, gdy młoda lekkoatletka źle znosiła niepowodzenia i potrzebowała wsparcia, a zamiast tego dostawała "szpile". - Potrzebowałam od ludzi "kopa" z pozytywną energią, czego nie otrzymałam. Nauczona tym doświadczeniem w tym roku postanowiłam "olewać" tego typu sprawy i zachowania. Liczy się dla mnie tylko to, co mówi moja trenerka, rodzice i inni najbliżsi - wyjaśniła.

Przykłady przykrości Swoboda wciąż mogłaby mnożyć. Mimo że teraz przestała zwracać na to uwagę, obelgi zostały w jej głowie. Dlatego ma pewną radę do wszystkich swoich adwersarzy.

- Myślę, że tacy ludzie mają za dużo wolnego czasu. Nie wiedzą, co to znaczy ciężka praca. Mimo tego, że może wyglądam na taką, która dobrze się bawi, to tak naprawdę ciężko zapieprzam na treningach, starając się oddać całe życie dla tego sportu, co na co dzień nie jest łatwe. Powiedzmy sobie szczerze, młodzi ludzie chcą jeszcze czegoś od życia, trochę się pobawić, a my musimy z wielu rzeczy rezygnować. A taki, za przeproszeniem, cep siedzi przed monitorem i komentuje, że jesteśmy grube, głupie i w ogóle dlaczego biegamy. A najśmieszniejsze było to, że jestem - cytuję: "wiejskim, wydziaranym pasztetem". To była taka wisienka na torcie całego, polskiego hejtu - podsumowała 22-latka.

Artur Gac, Dauha