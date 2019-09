Takie porażki bardzo bolą, zwłaszcza gdy sportowiec jest kompletnie nieprzyzwyczajony do niepowodzeń. To dlatego Adam Kszczot po odpadnięciu w półfinale biegu na 800 m, w którym pogrzebał szanse na walkę o medal mistrzostw świata, szczerze i otwarcie wystąpił przed dziennikarzami. Duet Kszczot - trener Zbigniew Król wkrótce przestanie istnieć? Oto relacja specjalnego wysłannika Interii do Dauhy, Artura Gaca.

30-latek zaczął od solennych przeprosin. Zapewne bardzo szczerych, bo nikt jeszcze nie zdążył zadać pytania. Przyszedł, mocny zraniony tym, co chwilę wcześniej stało się w półfinale, stanął przed polskimi dziennikarzami i powiedział to: - Na początek wszystkich, którzy byli w Chorzowie, bardzo przepraszam za swoje zachowanie. Ta sprawa ciągnie się po dziś dzień, ale przepraszam za te ciężkie i gorzkie słowa - w ten sposób Kszczot odniósł się do incydentu z niedawnego memoriału Kamili Skolimowskiej, gdzie pretensjonalnie, rozgniewany nieprzyjemnym starciem podczas biegu z Michałem Rozmysem, odpowiadał na pytania dziennikarzy, zaniepokojony stanem swojego zdrowia.

Tym razem podszedł do przedstawicieli mediów w taki sposób, jakby chciał z naddatkiem zrehabilitować się za tamtą historię. Zwykłe, krótkie pytanie, dało asumpt Kszczotowi do wygłoszenia płomiennej przemowy. Chwilami emocje aż buzowały, momentami oczy mówiły więcej niż słowa, ale w krytycznym momencie dwukrotny wicemistrz świata potrafił zapanować nad napływającymi łzami.

Zawsze śmialiśmy się z tego, że ja piszę swoje własne komediodramaty w trakcie rywalizacji. Tym razem zabrakło komedii, a został sam dramat. Adam Kszczot

Żeby zrozumieć, w jak trudnej rzeczywistości znalazł się nasz lekkoatleta, niech posłuży ten fragment wypowiedzi: - Od 2014 roku nie byłem tylko w jednym finale: igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, tam skończyłem dziewiąty. Dlatego to dla mnie tak ciężkie chwile. Wcześniej przeżywałem takie porażki w 2013 roku, gdy pojechałem na MŚ z kontuzją, w roku 2011 całkowicie popsułem bieg finałowy w Daegu, a w 2012 roku w halowych MŚ w Stambule, jako faworyt, dobiegłem czwarty. Takie porażki bolą, ale też uczą - powiedział.

- A czego ta niedziela mnie nauczy? Jeszcze nie wiem. Muszę to wszystko przemyśleć - powie później, kończąc wywiady.

Wcześniej wyjawił, że cały sezon był dla niego pasmem trudnych doświadczeń. - Na każdym etapie zdarzały się duże problemy zdrowotne. Dwa razy byłem chory, z gorączką, a później brak startu w mistrzostwach Polski przez kolejne zakażenie układu pokarmowego. Wtedy weszły też antybiotyki, a na końcu ta przygotowania w Chorzowie. Wszystko to w takich momentach, w których chciałbym uniknąć nawet kichnięcia - kręcił głową nasz 800-metrowiec.

Zaskakujące jest to, że suche dane ze stoperów, czy wskaźniki stopnia zakwaszenia organizmu, były całkiem niezłe. Jednak wciąż czegoś brakowało. - Nie było luzu, polotu, czegoś ekstra. Tego, co zawsze definiowało mnie na startach. Tych ostatnich 150, czy nawet 250 metrów. Wiedziałem o tym, ale wciąż starałem się nie dopuszczać tego do myśli. Sport z definicji jest piękny, ale czasem tragiczny. Zawsze śmialiśmy się z tego, że ja piszę swoje własne komediodramaty w trakcie rywalizacji. Tym razem zabrakło komedii, a został sam dramat - gorzko skonstatował Kszczot.

Po podziękowaniach w kierunku całego swojego zespołu, m.in. trenera Zbigniewa Króla i psychologa prof. Jana Blecharza oraz życzeniu powodzenia dla pozostałych reprezentantów Polski, co całkowicie rozczuliło Kszczota, przyszedł czas na temat bardzo trudny, dotyczący jego przyszłości.

Zapytany, czy w drodze do igrzysk olimpijskich w Tokio nadszedł czas na zmiany personalne, a konkretnie zatrudnienie nowego szkoleniowca, lekkoatleta odparł: - Jeszcze nie chciałbym odpowiadać na to pytanie, bo najpierw muszę spotkać się z trenerem Królem i podsumować ten rok. To nie jest odpowiedni moment - uzasadnił.

Wkrótce potem przysłał do dziennikarzy bardzo grzeczną wiadomość, zaczynając od podziękowań, po czym złożył obietnicę. "Jak tylko ostygną emocje, przyślę wam wideo i tekst" - oświadczył.

Artur Gac, Dauha