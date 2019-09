Lisek tonuje nastroje: Konkurs będzie zupełnie nowym rozdaniem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Wiem, że z mistrzostw świata mam już srebro i brąz, ale sięgnięcie po złoto na pewno nie będzie łatwe, bo kandydatów do tego jest wielu. Z pewnością trzeba będzie skoczyć bardzo wysoko, co nie będzie takie łatwe – powiedział uśmiechnięty od ucha do ucha Piotr Lisek. Nasz najlepszy tyczkarz śpiewająco przebrnął eliminacje, bez ani jednej zrzutki doszedł do wysokości 5,75 m i w finale będzie jednym z faworytów do sięgnięcia po tytuł.