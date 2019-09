Kszczot: Nie mam pojęcia, jaka jest przyczyna. Wideo

Adam Kszczot do ostatniego biegu eliminacyjnego drżał o awans do półfinału na 800 metrów. W końcu podopieczny trenera Zbigniewa Króla mógł odetchnąć z ulgą i awansował z czasem 1:46.20, ale w rozmowie z dziennikarzami nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego zafundował sobie aż taki dreszczowiec. – Bieg nie był trudny, taktycznie dobrze się ustawiłem i wszystko było poukładane do ostatnich 150 metrów, ale nogi nie chciały biec tak, jakbym sobie tego życzył – powiedział nasz lekkoatleta.