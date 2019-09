Małachowski o sobie: Wydaje mi się, że szkoda pieniędzy podatników. Wideo

Nagły koniec kariery? Piotr Małachowski po eliminacjach w grupie A rzutu dyskiem, w których w najlepszej próbie zaliczył odległość 62,20 m, co dało mu dopiero 9. miejsce, nie owijał w bawełnę. Były dwukrotny wicemistrz olimpijski od razu znalazł przyczynę bardzo słabego występu i niewykluczone, że nie dotrwa do przyszłorocznych IO w Tokio, choć to w Japonii miała nastąpić meta międzynarodowej kariery utytułowanego 36-latka.