Tyczka Szwedki Angeliki Bengtsson, która złamała się podczas finałowego konkursu lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze w niedzielę podczas próby na wysokości 4,80 została zamówiona przez muzeum sportu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyczne MŚ. Andrejczyk: Żenujący wynik, jest mi wstyd i bardzo przykro. Wideo INTERIA.TV

Szwedka za chwilę na innej tyczce pokonała 4,80 - ustanowiła rekord kraju i zajęła szóste miejsce.

Reklama

Bengtsson pozbierała wszystkie kawałki połamanej tyczki i zabrała do hotelu. "Zamierzałam powiesić ją na ścianie w domu, lecz jeżeli muzeum jest zainteresowane to jest to dla mnie wielki honor".

Właścicielem prywatnego muzeum sportu w Vaxjoe jest emerytowany działacz i trener Hasse Ryden. Wyjaśnił swoje zainteresowanie faktem, że "te kawałki połamanej tyczki stały się już częścią historii szwedzkiego sportu".

Trener Bengtsson Peter Wyden powiedział, że otrzymał od niego SMS z prośbą o tyczkę zaraz po rekordowym skoku i jeszcze przed zakończeniem konkursu.

Szwedzcy działacze i zawodnicy mają różne teorie na temat przyczyny złamania się tyczki i jedną nich jest to, że została uszkodzona na lotnisku po przylocie.

Mistrz Europy Armand Duplantis powiedział, że czekając na bagaż widział szwedzkie tyczki wysunięte z otwartych futerałów. Teraz wszystkie, które przygotował na wtorkowy finał przejdą dokładną inspekcję.

Zbigniew Kuczyński





Zdjęcie Angelika Bengtsson / AFP