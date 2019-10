Środa w lekkoatletycznych mistrzostwach świata będzie stała pod znakiem rzutu młotem. Bohaterami w Dausze mają zostać Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Brak medalu któregokolwiek z nich byłby sporą niespodzianką.

Obaj pewnie awansowali do finału. W eliminacjach potrzebowali jednego rzutu, by uzyskać 76,50 m, czyli odległość dającą bezpośrednią kwalifikację. Nowickiemu zmierzono 77,89, a Fajdkowi 79,24.



- Koło jest bardzo szybkie, nie spodziewałem się, że aż tak. W eliminacjach nie chciałem tracić energii, ale w finale będzie dobrze - powiedział Nowicki.



On ma zakład ze swoją koleżanką z grupy Joanną Fiodorow, która w Dausze wywalczyła w tej samej konkurencji srebro. Jeśli rzuci pięć metrów dalej od niej (to oznaczałoby wynik 81,35 - o pół metra słabszy od rekordu życiowego), to wówczas wygra paczkę batoników.



- Wojtek nie jest na 80 m, on jest przygotowany na znacznie dalsze rzuty - zapewnia jego trenerka Malwina Wojtulewicz.

Ostrożny w wypowiedziach jest Fajdek. Trzykrotny mistrz świata, który będzie bronić tytułu przyznał, że ma najwięcej do stracenia ze wszystkich. - Dlatego głowa będzie najważniejsza. Drugie miejsce uznam za porażkę - przyznał.



W półfinale biegu na 400 m ppł pobiegnie Joanna Linkiewicz, a w eliminacjach pchnięcia kulą zaprezentują się Paulina Guba i Klaudia Kardasz. Pierwsza z nich to mistrzyni Europy, ale w tym sezonie nie układa jej się tak, jak chciała. Formie przeszkodziły przede wszystkim kontuzje, które mocno ograniczyły możliwości treningowe.



Dwudniowe zmagania rozpoczną w środę także dziesięcioboiści, a wśród nich jest Paweł Wiesiołek, który na dużą scenę wraca po czterech latach. W eliminacjach rzutu dyskiem wystąpi Daria Zabawska, córka jednej z najlepszych kulomiotek w polskiej historii Krystyna Danilczyk-Zabawskiej.

Program środowych konkurencji MŚ (czas polski):

15.35 - 100 m, dziesięciobój (Paweł Wiesiołek)

15.45 - kula kobiet, eliminacje (Paulina Guba, Klaudia Kardasz)

16.05 - 100 m ppł, siedmiobój

16.30 - w dal, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

16.35 - 1500 m kobiet, eliminacje

17.00 - dysk kobiet, eliminacje, grupa A

17.15 - wzwyż, siedmiobój

17.25 - 5000 m kobiet, eliminacje

17.50 - kula, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

18.25 - dysk kobiet, eliminacje, grupa B (Daria Zabawska)

19.05 - 110 m ppł mężczyzn, półfinały

19.30 - kula, siedmiobój

19.35 - 400 m mężczyzn, półfinały

19.40 - wzwyż, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

20.05 - 400 m ppł kobiet, półfinały (Joanna Linkiewicz)

20.40 - młot mężczyzn, FINAŁ (Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

20.50 - 200 m, siedmiobój

21.35 - 200 m kobiet, FINAŁ

22.00 - 110 m ppł mężczyzn, FINAŁ

22.15 - 400 m, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)