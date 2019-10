Paweł Wiesiołek zajmuje 12. miejsce po pięciu konkurencjach w rywalizacji dziesięcioboistów na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dausze. Polak zgromadził 4150 punktów. Prowadzi Kanadyjczyk Damian Warner - 4513 pkt.

Wiesiołek miał ósmy czas na 100 m - 10,76. To jego życiowy rekord, który pozwolił mu wygrać swoją serię.

W skoku w dal pokonał 7,02, co z kolei było dopiero 20. rezultatem. Za to w pchnięciu kulą znów spisał się bardzo dobrze - uzyskał 15,26, co także jest jego najlepszym wynikiem w karierze. W tej konkurencji Polak uplasował się na szóstym miejscu.

Następnie w skoku wzwyż Wiesiołek miał 1,96 (16. miejsce), a 400 m pokonał w 49,37 (również 16. wynik).

Za Warnerem sklasyfikowani są jego rodak Pierce LePage - 4486 pkt i Francuz Kevin Mayer - 4483.

Dokończenie dziesięcioboju w czwartek. Zawodnicy rywalizować będą kolejno w: biegu na 110 m ppł, rzucie dyskiem, skoku o tyczce, rzucie oszczepem i biegu na 1500 m.