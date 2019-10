Środa w lekkoatletycznych mistrzostwach świata stoi pod znakiem rzutu młotem. Bohaterami w Dausze mają zostać Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Brak medalu któregokolwiek z nich byłby sporą niespodzianką.

Obaj pewnie awansowali do finału. W eliminacjach potrzebowali jednego rzutu, by uzyskać 76,50 m, czyli odległość dającą bezpośrednią kwalifikację. Nowickiemu zmierzono 77,89, a Fajdkowi 79,24.

- Koło jest bardzo szybkie, nie spodziewałem się, że aż tak. W eliminacjach nie chciałem tracić energii, ale w finale będzie dobrze - powiedział Nowicki.

On ma zakład ze swoją koleżanką z grupy Joanną Fiodorow, która w Dausze wywalczyła w tej samej konkurencji srebro. Jeśli rzuci pięć metrów dalej od niej (to oznaczałoby wynik 81,35 - o pół metra słabszy od rekordu życiowego), to wówczas wygra paczkę batoników.

- Wojtek nie jest na 80 m, on jest przygotowany na znacznie dalsze rzuty - zapewnia jego trenerka Malwina Wojtulewicz.

Ostrożny w wypowiedziach jest Fajdek. Trzykrotny mistrz świata, który będzie bronić tytułu przyznał, że ma najwięcej do stracenia ze wszystkich. - Dlatego głowa będzie najważniejsza. Drugie miejsce uznam za porażkę - przyznał.