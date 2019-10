Konrad Bukowiecki w sobotę może zostać medalistą mistrzostw świata w pchnięciu kulą. W Dausze przez wielu ekspertów 22-letni Polak jest wymieniany w gronie kandydatów do podium.

- Pierwsze dalekie pchnięcie któregoś z zawodników może ustawić cały konkurs - uważa mistrz Europy Michał Haratyk, który nie dostał się do finału.

W nim będzie trzeba na pewno pchnąć bardzo daleko. By liczyć się w walce o medal, prawdopodobnie powyżej 22 metrów. Bukowieckiego na to stać, ale na to musi złożyć się wiele czynników. Faworytem wydaje się być jego przyjaciel Nowozelandczyk Tomas Walsh.



Kulomioci rozpoczęli z wysokiego "C". Ryan Crouser już w pierwszej próbie pchnął na odległość 22,36. Amerykanin tym samym ustanowił rekord mistrzostw.

Bukowiecki po pierwszej serii był siódmy (20,73). Świetnie spisał się Tomas Walsh. Nowozelandczyk pchnął 22,90 i odebrał rekord mistrzostw Crouserowi. To czwarty wynik w historii tej konkurencji! Tak daleko nie pchano do 1990 roku, kiedy Randy Barnes wynikiem 23,12 ustanowił rekord świata.



W drugiej próbie popisał się Darlan Romani. Brazylijczyk osiągnął 22,53, wyprzedzając Crousera.

Bukowiecki też się poprawił w drugiej serii. 21.46 dawało mu piątą pozycję.

Polak w trzeciej próbie pchnął krótko, a potem "spalił" i spadł na szóste miejsce, bo wyprzedził go jeszcze Amerykanin Darrell Hill - 21,65.

Z konkursem pożegnali się: Kanadyjczyk Tim Nedow (20,85), Czech Tomasz Stanek (20,79), Chorwat Filip Mihajlević (20,49) i Serb Armin Sinanczević, który nie miał zaliczonej żadnej odległości.