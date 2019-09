Joanna Fiodorow zdobyła srebrny medal w rzucie młotem na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dausze. Triumfowała Amerykanka DeAnna Price, a trzecia była Chinka Zheng Wang.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyczne MŚ. Swoboda: Nie wiem, co to za pytanie. Wideo INTERIA.TV

To pierwszy medal dla Polski na MŚ w Katarze i zarazem największy sukces w karierze naszej zawodniczki.

Reklama

Polka już w pierwszej próbie posłała młot na odległość 76,35 m, co jest jej rekordem życiowym. To wystarczyło do zajęcia miejsca na podium.

Amerykanka Price wygrała z wynikiem 77,54 m. Chinka Wang rzuciła 74,76 m.

Fiodorow godnie zastąpiła niestartującą na MŚ w Dausze rekordzistkę świata Anitę Włodarczyk. W eliminacjach odpadła Malwina Kopron.

30-letnia Fiodorow to dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy. Na podium stawała w 2014 roku w Zurychu i cztery lata później w Berlinie.

Zdjęcie Joanna Fiodorow / Adam Warżawa / PAP

WS