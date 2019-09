Ma 49 lat i po raz trzynasty wystąpi w lekkoatletycznych mistrzostwach świata, które w piątek rozpoczną się w Dausze. Złoty medalista tej imprezy z 1993 roku Hiszpan Jesus Angel Garcia wystąpi w chodzie na 50 km i zapewnia, że motywacja to sprawa umysłu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy lekkoatleci zdobyli drużynowe mistrzostwa Europy pierwszy raz w historii! Wideo INTERIA.TV

Garcia, gdy stanie na starcie w Dausze, zostanie rekordzistą. Żaden lekkoatleta nie może się poszczycić udziałem w 13 edycjach MŚ.

Reklama

"Baterie przed startem mam naładowane do pełna. Motywacji mi nie brakuje, a skąd ją biorę? To kwestia umysłu. Wyłącznie odpowiednie nastawienie pozwala na uprawianie sportu tak długo" - powiedział Hiszpan, który na koncie ma cztery medale MŚ (złoty w 1993, srebrne w 1997 i 2001, brązowy w 2009).

W 1993 roku w Stuttgarcie, gdy dotarł na metę jako pierwszy, rywalizowali na bieżni m.in. Linford Christie (100 m) czy Michael Johnson (400 m). Polacy wywalczyli tam jeden krążek - na drugim stopniu podium stanął w skoku wzwyż Artur Partyka. Żaden z tych lekkoatletów nie uprawia już wyczynowo sportu. Hiszpan wielokrotnie na trasie rywalizował z o rok starszym Robertem Korzeniowskim - to właśnie z Polakiem przegrał złoto MŚ w Atenach i Edmonton.

"Bardzo chciałbym wystąpić w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. To byłby mój ósmy start w tej imprezie i wówczas zakończę karierę. To jest cel, który mam przed oczami. To dodaje mi motywacji, a start w mistrzostwach świata w Dausze jest tylko punktem, który ma mi w tym pomóc" - przyznał Garcia, który 17 października skończy 50 lat.

Jeśli uda mu się zakwalifikować na igrzyska, będzie pierwszym lekkoatletą w historii, który wystąpi w ośmiu olimpiadach. Swoją przygodę rozpoczął od 1992 roku w Barcelonie.

"Nigdy nie przypuszczałem, że w wieku 50 lat będę jeszcze w stanie rywalizować na najwyższym światowym poziomie" - przyznał.

Mistrzostwa świata w Dausze rozpoczną się w piątek i potrwają do 6 października.