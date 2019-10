Konrad Bukowiecki w sobotę może zostać medalistą mistrzostw świata w pchnięciu kulą. W Dosze przez wielu ekspertów 22-letni Polak jest wymieniany w gronie kandydatów do podium. W eliminacjach z kolei wystąpią m.in. oszczepnik Marcin Krukowski i kobieca sztafeta 4x400 m.

Bukowiecki otwarcie mówił, że przyjechał po... złoto. - Po to trenuję i taki mam cel - powtarzał na każdym kroku. Inna sprawa, czy jest to realne.

- Pierwsze dalekie pchnięcie któregoś z zawodników może ustawić cały konkurs - uważa mistrz Europy Michał Haratyk, który nie dostał się do finału.

W nim będzie trzeba na pewno pchnąć bardzo daleko. By liczyć się w walce o medal, prawdopodobnie powyżej 22 metrów. Bukowieckiego na to stać, ale na to musi złożyć się wiele czynników. Faworytem wydaje się być jego przyjaciel Nowozelandczyk Tomas Walsh. Początek rywalizacji o 19.05 czasu polskiego.

Ciekawie będzie w eliminacjach sztafety 4x400 m kobiet. Polki prawdopodobnie pobiegną bez dwóch najlepszych zawodniczek - Igi Baumgart-Witan i Justyny Święty-Ersetic. Obie mają w nogach już cztery biegi i zgodnie przyznają, że czują się zmęczone. Trener Aleksander Matusiński ma do wyboru jeszcze cztery zawodniczki: Annę Kiełbasińską. Małgorzatę Hołub-Kowalik, Patrycję Wyciszkiewicz, Aleksandrę Gaworską i... płotkarkę Joannę Linkiewicz.

Gaworska w ostatnich tygodniach zmagała się z kontuzją mięśnia dwugłowego, dlatego mało prawdopodobne wydaje się, że będzie w stanie sprostać zadaniu. Z kolei Linkiewicz przed wyjazdem do Dauhy nie była brana pod uwagę do sztafety, ale teraz sama wyraziła chęć wzięcia udziału i to samo zasugerowała Baumgart-Witan.

W eliminacjach wystąpią także oszczepnik Marcin Krukowski i Karolina Kołeczek na 100 m ppł.

To będzie przedostatni dzień rywalizacji w Dosze. Zaplanowanych jest siedem finałów, w tym męski maraton, który ruszy tuż przed północą miejscowego czasu.

Zdjęcie Konrad Bukowiecki / AFP

Program sobotnich konkurencji:



15.30 - oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa A (Marcin Krukowski)

16.15 - 100 m ppł kobiet, eliminacje (Karolina Kołeczek)

16.50 - w dal kobiet, eliminacje17.00 - oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa B

18.55 - 4x400 m kobiet, eliminacje (Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik)

19.05 - kula mężczyzn, FINAŁ (Konrad Bukowiecki)

19.25 - 4x400 m mężczyzn, eliminacje

19.35 - trójskok kobiet, FINAŁ

19.55 - 1500 m kobiet, FINAŁ

20.25 - 5000 m kobiet, FINAŁ

21.05 - 4x100 m kobiet, FINAŁ

21.15 - 4x100 m mężczyzn, FINAŁ

22.59 - maraton mężczyzn, FINAŁ