We wtorkowym meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław po zaciętym i emocjonującym starciu pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-3. Kilka sytuacji wywołało spore dyskusje i kontrowersje. Jak ocenił je sędzia Tomasz Kwiatkowski?

Reklama

Pierwsza sytuacja miała miejsce w 9. minucie meczu. Po podaniu z środka pola, sam na sam z bramkarzem wyszedł Robert Pich. Słowacki zawodnik Śląska zdobył gola, jednak w tym momencie sędzia asystent wskazał spalonego. Jego prawidłowość potwierdzili arbitrzy VAR, którzy przeanalizowali sytuację i wyrysowali linię spalonego.

Zdjęcie / materiały prasowe

Reklama

Poważniejsze dyskusje miały miejsce w 18. minucie, gdy rzut karny dla Śląska Wrocław podyktował Tomasz Kwiatkowski. Patryk Janasik zagrał piłkę do swojego współpartnera Mateusza Praszelika, który chciał się obrócić z futbolówką i oddać strzał. Pomocnik gospodarzy chwilę po tym upadł na murawę, a sędzia odgwizdał "jedenastkę" za rzekomy faul Dmytro Bashlaya. Po chwili zainterweniowali arbitrzy VAR (Jarosław Przybył i Krzysztof Myrmus), którzy zarekomendowali obejrzenie powtórki na monitorze. Tomasz Kwiatkowski po przeanalizowaniu tej sytuacji zdecydował się na odwołanie rzutu karnego.

Zdjęcie / materiały prasowe

Decyzja sędziego była jak najbardziej prawidłowa decyzja, gdyż pomocnik Śląska po prostu symulował. Na powtórkach widać, że defensor Podbeskidzia nie wykonuje żadnego ruchu, a Mateusz Praszelik dość teatralnie upada na ziemię, sugerując że był faulowany.

W 41. minucie bramkę na 1-1 po dośrodkowaniu w pole karne zdobył Rafał Janicki. Sytuacja była dość ciekawa i dla niektórych może budzić kontrowersje. Otóż w momencie główkowania piłki, interweniował bramkarz Śląska - Michał Szromnik. Jak widzimy na powtórkach, golkiper piąstkował piłkę w momencie, gdy zawodnik Podbeskidzia ją główkował. Nie ma mowy o faulu na bramkarzu, gdyż nie doszło do kontaktu pomiędzy zawodnikami.

Zdjęcie / materiały prasowe

Do zdecydowanie najciekawszej i najbardziej dyskutowanej sytuacji doszło w 56. minucie. Z rzutu rożnego piłka została dośrodkowana w pole karne Podbeskidzia, gdzie strzał na bramkę oddawał Rafał Makowski. Futbolówka nie znalazła jednak drogi od bramki, gdyż najpierw odbiła się od głowy interweniującego Filipa Modelskiego, a następnie trafiła w jego rękę. Sędzia Tomasz Kwiatkowski nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego, jednak po chwili interwencję podjęli VAR-owcy, którzy ponownie zarekomendowali sprawdzenie tej sytuacji na monitorze. Po obejrzeniu powtórki, arbiter spotkania nie zmienił swojej decyzji i nakazał kontynuować grę.

Zdjęcie / materiały prasowe

Moim zdaniem jest to poważny błąd arbitra, gdyż powinien on podyktować rzut karny. Sytuację tę należy rozpatrywać pod kątem piłki oczekiwanej z bliskiej odległości. Jeżeli futbolówka trafi bezpośrednio lub po kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała w rękę powiększającą obrys ciała to mamy przewinienie. Ręka Modelskiego znajdowała się powyżej barku, a tym samym zdecydowanie powiększała jego obrys ciała.

Skoro sędziowie VAR zdecydowali się na interwencje, to musieli interpretować tę sytuację tak samo jak ja. Jak dobrze wiemy mogą oni reagować tylko w przypadku oczywistego błędu. Nie rozumiem dlaczego mimo obejrzenia powtórki, sędzia nie zdecydował się na zmianę decyzji.