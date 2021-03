​W 27. kolejce Primiera Division Real Madryt pokonał 2-1 zespół Elche CF. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Karim Benzema, dopiero w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Niestety sędziowie spotkania popełnili poważny błąd, nie dyktując rzutu karnego dla "Królewskich".

Cała sytuacja miała miejsce w 54. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu w pole karne, do piłki chciał wyskoczyć Sergio Ramos. Kapitanowi Realu Madryt nie udało się to jednak, ponieważ został ściągnięty na ziemię przez swojego rywala - Ivana Marcone. Jak dokładnie możemy zaobserwować na powtórkach, pomocnik Elche CF złapał rękę Ramosa i ściągnął ją na dół, powodując w ten sposób jego upadek. Co najdziwniejsze, sędzia Jorge Vazquez odgwizdał faul... na zawodniku Elche.

Naprawdę nie rozumiem dlaczego arbiter podjął taką decyzję. Sytuacja ta jest wyraźna i przede wszystkim czytelna. Co więcej, dlaczego VAR nie zareagował i nie naprawił oczywistego błędu sędziego?

W tej sytuacji należał się rzut karny dla Realu Madryt i żółta kartka dla Ivana Marcone za trzymanie swojego rywala (tzw. brak szacunku do zawodów). Niestety w lidze hiszpańskiej nadal występują oczywiste błędy sędziów, których z niewiadomych przyczyn nie naprawia VAR.