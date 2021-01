We wczorajszym meczu Premier League, Manchester City pokonał 2-0 Aston Villę. W 79. minucie meczu doszło do sporej kontrowersji, która wywołała niemałe dyskusje w świecie futbolu. Czy sędzia Jonathan Moss podjął prawidłową decyzję, uznając pierwszego gola dla "The Citizens"?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Manchester City – Birmingham City 3-0 – skrót (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Tyrone Mings, defensor Aston Villi przyjął piłkę zagraną przez jednego z graczy Manchesteru i dosłownie sekundy później już ją stracił. Nic nie byłoby w tym kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że Rodri, który zabrał piłkę stoperowi, w momencie podania był na pozycji spalonej. Zobacz TUTAJ!



Reklama

Gracz "Obywateli" po przechwycie, zagrał piłkę do Bernardo Silvy, który zdobył bramkę na 1-0. Nie dziwię się, że decyzja sędziego budzi kontrowersje, gdyż jest ona niestety nieżyciowa, jednak zgodna z przepisami gry.

Jak zatem wygląda to z punktu widzenia przepisów gry?

W artykule nr. 12 - Spalony, znajdziemy zapis o przeszkadzaniu przeciwnikowi poprzez m.in.:

· atakowaniu go w walce o piłkę,

· wykonywaniu ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika.

Po przeczytaniu tych podpunktów, wydaje się, że sytuacja z meczu Manchester City - Aston Villa jest łatwa do oceny i powinien być odgwizdany spalony. Niestety, tutaj kłaniają się wytyczne i interpretacje, którymi muszą kierować się sędziowie. Zgodnie z nimi, decyzja arbitra była prawidłowa, gdyż zachowania napastnika The Citizens nie może być uznane, jako przeszkadzanie rywalowi.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Tyrone Mings w momencie przyjęcia piłki nie był atakowany przez rywala, który był ok. 2-3 metry od niego. Wytyczne mówią o tym, że aby uznać zawodnika za atakującego rywala w walce o piłkę, odległość musi wynosić około metra - tak, aby rywal miał w bezpośrednim zasięgu piłkę i rywala.

Jak sami możecie zatem zauważyć, przepis ten, a właściwie jego interpretacja jest dość absurdalna i nieżyciowa. Obrońca dobrze wie, że za plecami ma gdzieś rywala, który w każdej chwili może go zaatakować. Aby sędzia odgwizdał tutaj spalonego, najlepszym rozwiązaniem dla obrońcy byłoby po prostu przepuszczenie piłki. Jednak jaki to ma sens dla efektywności futbolu? Żaden...

Łukasz Rogowski