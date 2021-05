W meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy Stal Mielec bezbramkowo zremisowała z Legią Warszawa. Tym samym drużyna z Podkarpacia zwiększyła swoje szanse na utrzymanie w lidze. W drugiej połowie spotkania doszło do bardzo ciekawe sytuacji, w której Łukasz Kuźma najpierw podyktował rzut karny dla legionistów, a za chwilę zmienił swoją decyzję na spalonego.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Cezary Kowalski: Obóz pracy dla Veszovicia? Można włożyć to między bajki. Wideo TV Interia

Wspomniana sytuacja miała miejsce w 65. minucie spotkania. Po prostopadłym podaniu z głębi pola, sam na sam z bramkarzem wyszedł Kacper Kostorz. Zawodnik Legii próbował minąć bramkarza, jednak ten wpadł w jego nogi i w efekcie arbiter odgwizdał rzut karny. W tym samym momencie sędzia asystent podniósł chorągiewkę i zasygnalizował spalonego. W związku z tym Łukasz Kuźma momentalnie zmienił swoją decyzję i nakazał wznowić grę rzutem wolnym pośrednim za spalonego.

Zdjęcie / informacja prasowa / Informacja prasowa

Reklama

Chwilę później słuszność tej decyzji potwierdzili sędziowie VAR, którzy wykazali, że spalony faktycznie zaistniał, choć był minimalny. Z pewnością była to ciekawa sytuacja, w której mieliśmy idealny przykład jak wygląda opóźnianie sygnalizacji spalonego przez asystenta. Czekał on na to, jak rozstrzygnie się akcja ofensywna i gdy tylko doszło do przewinienia na Kostorzu, zasygnalizował pozycję spaloną.