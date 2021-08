Cała sytuacja miała miejsce dokładnie w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Jeden z graczy Liverpoolu z rzutu rożnego dośrodkował piłkę w pole karne, a tam doszło do sporego zamieszania. W pewnej chwili strzał na bramkę z bliskiej odległości oddał Sadio Mane, jednak piłka nie trafiła do siatki, gdyż odbiła się od uda Recee Jamesa, a następnie trafiła go w rękę i została wybita. Warto dodać, że zawodnik Chelsea Londyn stał na linii bramkowej i przez jego interwencję, piłka nie wpadła do siatki. Sędzia Anthony Taylor prawdopodobnie nie widział dobrze tej sytuacji i nakazał kontynuować grę.

W najbliższej przerwie w grze interwencję podjęli sędziowie VAR, którzy zarekomendowali obejrzenie tej sytuacji na monitorze. Po dokładnej analizie arbiter Anthony Taylor, który prowadził mecze na minionym EURO 2020, zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego, a winnego Recee Jamesa wykluczyć z dalszej gry.

Finalna decyzja sędziów jest prawidłowa. Na powtórkach widzimy, że zawodnik Chelsea Londyn wykonuje ruch ręki do piłki, co może świadczyć o celowym zagraniu. Dodatkowo jego ręka powiększa obrys ciała i trudno jednoznacznie stwierdzić, że było to naturalne. To, że futbolówka odbiła się najpierw od uda Recee Jamesa nie ma znaczenia, gdyż jedyną intencją gracza "The Blues" było zablokowanie piłki, a wówczas to on bierze na siebie ryzyko, że futbolówka uderzy go w rękę. Gdyby ręką Recee Jamesa nie wykonała ruchu do piłki, bądź znajdowałaby się bliżej ciała, to prawdopodobnie VAR odstąpiłby od interwencji i nie byłoby rzutu karnego z czerwoną kartką.



Czerwona kartka została pokazana z tytułu pozbawienia bramki drużyny przeciwnej. Gdyby nie ręka, to futbolówka z pewnością wpadłaby do bramki. Decyzja o wykluczeniu i rzucie karnym nie powinny budzić wątpliwości, gdyż z punktu widzenia sędziego są to dość łatwe do oceny sytuacje. Do rzutu karnego podszedł Mohamed Salah, który trafił piłkę do siatki i ustalił wynik spotkania na 1-1.

