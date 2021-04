W czwartkowym półfinale Ligi Europy zmierzyły się drużyny Manchesteru United i AS Romy. Spotkanie zakończyło się pogromem 6-2, jednak do przerwy prowadzili goście. W 69. minucie byliśmy świadkami czegoś dziwnego. Arbiter podyktował rzut karny i tak naprawdę nie wiadomo za co, bo powtórki niewiele wyjaśniają.

Przy stanie 3-2 w natarciu byli cały czas piłkarze Manchesteru United. W 69. minucie w narożniku pola karnego AS Romy znalazł się Marcus Rashford, który dograł piłkę w środek pola karnego. Strzał na bramkę próbował oddać Edinson Cavani, jednak nie udało mu się trafić w futbolówkę. Zaraz za nim interwencję blokującą strzał podjął Chris Smalling, który także minął się z piłką.

Po tym starciu na murawę przewrócił się napastnik "Czerwonych Diabłów", który zwijał się z bólu. Hiszpański sędzia Carlos del Cerro Grande po krótkiej analizie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego dla gospodarzy. Decyzja ta wywołała spore zdziwienie wśród praktycznie wszystkich, gdyż nawet zawodnicy Ole Gunnara Solskjæra nie do końca wiedzieli, co odgwizdał arbiter.

Manchester United - Roma. Skandaliczna decyzja sędziów

Przyglądam się powtórkom z tego zdarzenia i naprawdę nie mam pojęcia, w którym momencie doszło do przewinienia, za które sędzia podyktował "jedenastkę". Ani Cavani, ani Smalling nie zagrali piłki (obaj się z nią minęli), a kontakt między nimi miał miejsce w czasie ich upadku. Nie wiem, gdzie i jak można tutaj doszukać się faulu. Jestem w stanie zrozumieć, że arbiter mógł źle to widzieć i to właśnie dlatego podjął taką decyzję, jednak co w tym momencie robił VAR? Moim zdaniem jest to bardzo zła, a nawet skandaliczna decyzja sędziów.

Zdjęcie W tej sytuacji sędzia popełnił błąd / Polsat Sport

W tym spotkaniu byliśmy świadkami jeszcze jednego rzutu karnego. W 13. minucie z narożnika pola karnego, piłkę dośrodkował Rick Karsdorp. Interwencję podjął Paul Pogba, któremu udało zablokować się tę wrzutkę, lecz jak się okazało zrobił on to ręką. Pomocnik Manchesteru United robiąc wślizg, miał rękę uniesioną powyżej barku - pionowo w górę. Zgodnie z przepisami gry jest to rzut karny. W przypadku blokowania strzału, bądź dośrodkowania nie ma znaczenia to, że piłka odbiła się najpierw od nogi. Ręka zawodnika jest ułożona nienaturalnie, a do tego znajduje się powyżej barku. Jest to klarowne przewinienie.

