Już od 3. minuty Legia Warszawa gra w przewadze, gdyż czerwoną kartkę obejrzał Tomas Holes za brutalnie wyglądający faul na Andre Martinsie. Doświadczony portugalski sędzia Artur Soares Dias bez chwili zawahania wyjął z kieszeni czerwoną kartkę i wykluczył zawodnika Slavii Praga.

Decyzja ta nie spodobała się gościom, jednak czerwona kartka jest bezapelacyjnie prawidłowa.

Tomas Holes popełnił poważny, rażący faul. Dynamika tego wejścia była duża, a co ważne zawodnik Slavii trafił Andre Martinsa nieco powyżej kostki, co może doprowadzić do poważnej kontuzji.

Decyzję arbitra o czerwonej kartce dodatkowo wspiera fakt, że atak został wykonany na nogę postawną "Legionisty". Z pewnością było to przypadkowe, jednak w takich sytuacjach musimy oceniać skutek, a nie zamiar.

Andre Martis wrócił po tym starciu na boisko, jednak po upływie około 20 minut został zdjęty z murawy, najprawdopodobniej w wyniku kontuzji.