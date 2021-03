W piątkowym meczu Fortuna I liga GKS Bełchatów przegrał 1-2 z Termalicą Bruk Bet Nieciecza. W spotkaniu doszło do dwóch kontrowersji, po których rozgorzały spore dyskusje. Czy sędzia Tomasz Marciniak prawidłowo je rozstrzygnął?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I Liga. GKS Bełchatów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Pierwsza z nich miała miejsce w 64. minucie. Z rzutu rożnego piłka została dośrodkowana w pole karne "Brunatnych". Tam doszło do starcia Bartosza Żurka z Mateuszem Grzybkiem. Sędzia uznał, że zawodnik z Bełchatowa faulował i w efekcie podyktował on "jedenastkę", a faulującego ukarał żółtą kartką.

Co z karnymi dla Termaliki?

Reklama

Szczerze mówiąc, oglądałem powtórki kilkukrotnie i muszę stwierdzić, że karny jest bardzo "miękki". Co więcej, warto zwrócić uwagę na upadek Grzybka, który jest dość komiczny i nieproporcjonalny do kontaktu, jaki zaistniał. Z pewnością wielu arbitrów nie odgwizdałoby tutaj przewinienia, gdyż jest to zbyt mały kontakt. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby sędzia Tomasz Marciniak nie zdecydował się na odgwizdanie faulu.

Zdjęcie Pierwsza kontrowersja w polu karnym "Brunatnych" / Polsat Sport /

Druga kontrowersja miała miejsce kilka minut później. Ponownie akcja toczyła się w polu karnym "Brunatnych". Tym razem do fizycznego starcia doszło pomiędzy Mateuszem Bartkowem i Romanem Gergelem. Zawodnik Termaliki domagał się rzutu karnego, jednak gwizdek arbitra milczał. Szczerze mówiąc w tej sytuacji jest moim zdaniem znacznie bliżej do odgwizdania rzutu karnego niż poprzednio. Na powtórkach dokładnie widać, że Gergel wygrywa pozycję, a obrońca GKS-u łapie swojego rywala. Uważam, że w tej sytuacji sędzia popełnił błąd, nie dyktując rzutu karnego.

Zdjęcie W tej sytuacji sędzia nie odgwizdał karnego / Polsat Sport /

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!