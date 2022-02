Do bardzo dużej kontrowersji w meczu Radomiak - Lechia doszło w 29. minucie, gdy na bramkę Lechii pędził Luis Machado. W okolicach linii pola karnego dogonił go Filip Koperski, a pomiędzy zawodnikami doszło do kontaktu. W efekcie piłkarz Radomiaka upadł na murawę i domagał się rzutu karnego.

Sędzia Sebastian Jarzębak nie dopatrzył się jednak przewinienia i nakazał kontynuowanie gry. Po chwili arbiter otrzymał informację od VAR-u, przerwał grę i pobiegł do monitora. Po obejrzeniu powtórek sędzia Jarzębak zdecydował się na zmianę decyzji i ostatecznie podyktował rzut karny dla Radomiaka Radom.

Kontrowersyjna decyzja VAR w meczu Radomiak - Lechia

Sytuacja z pewnością jest kontrowersyjna, gdyż kontakt pomiędzy Machado a Koperskim jest minimalny. Nie ma jednak wątpliwości, że Koperski chciał wybić piłkę, lecz w nią nie trafił i lekko zahaczył swojego przeciwnika. Należy jednak pamiętać, że przy dynamicznym biegu, nawet minimalny kontakt w nogę może wytrącić z równowagi i spowodować upadek.

W analizowanej sytuacji z pewnością tak było, choć wydawać się może, że to atakujący zawodnik Radomiaka wystawił nogę nieco w bok i zainicjował kontakt. Trudno jest to jednoznacznie ocenić, stąd wiele osób dziwi interwencja VAR. Mimo wszystko decyzja sędziów wydaje się być prawidłowa, choć jest kontrowersyjna.

Drugi rzut karny dla Radomiaka po interwencji VAR

W 66. minucie ponownie doszło do interwencji VAR, w skutek której sędzia Sebastian Jarzębak podyktował rzut karny dla Radomiaka Radom. Sytuacja nie budzi kontrowersji, gdyż faul Dusana Kuciaka był ewidentny. Dziwi jednak fakt, że sędziowie dość długo oglądali powtórki i analizowali zdarzenie z pola karnego Lechii.

Po bardzo ładnym podaniu Mario Rondon znalazł się w "szesnastce" Lechii Gdańsk i miał okazję na oddanie strzału. Z bramki wyszedł jednak Dusan Kuciak, który podjął obronną interwencję. Niestety dla niego, nie trafił on w futbolówkę, lecz dłońmi wpadł w nogi przeciwnika. Sędzia Jarzębiak początkowo wskazał na rzut rożny, jednak po interwencji VAR zmienił swoją decyzję i przyznał "jedenastkę". Do wykonania rzutu karnego podszedł Karol Angielski, który umieścił piłkę w siatce i wyprowadził Radomiak na prowadzenie 2-0.