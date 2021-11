Wspomniana sytuacja miała miejsce w 7. minucie spotkania. Po fatalnym podaniu jednego z graczy Barcelony strzał na bramkę z pola karnego oddał Arnaut Danjuma, a Gerard Piqué, wykonał wślizg, aby zablokować piłkę. Udało mu się to i w efekcie bramkarz Barcelony nie musiał interweniować.

Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!



Doświadczony sędzia Carlos del Cerro Grande nie dopatrzył się przewinienia i nakazał kontynuować grę. W najbliższej przerwie gra była wstrzymana, gdyż arbitrzy VAR oceniali tę sytuację. Ich zdaniem wszystko przebiegło prawidłowo i nadal mieliśmy 0-0.

Reklama

Barcelona - Villarreal. Pique zagrywał ręką

Jak ukazują powtórki Piqué zablokował piłkę górną kończyną. Jego ręką była mniej więcej ułożona wzdłuż ciała, jednak blokując strzał, powiększyła obrys ciała. Co więcej, obrońca Barcelony nie walczył o futbolówkę, a jedynie podjął próbę zablokowania strzału.

Zdjęcie Zagranie ręka Gerarda Pique (screen Canal+) /

Zgodnie z wytycznymi w takich przypadkach bierze on na siebie odpowiedzialność, a gdy piłka trafi go w rękę, to będzie przewinienie. Zastanawiające jest, dlaczego sędziowie VAR nie zainterweniowali.

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! / INTERIA.PL

Prawdopodobnie VAR-owcy mogli ocenić tę sytuację na dwa sposoby. Albo uznali, że jest to naturalne ułożenie ręki, co ma sens, jednak... czy przy próbie blokowanie strzału także? Albo uznano, że gdyby piłka nie trafiła w rękę, to uderzyłaby w ciało Piqué.

Czy Robert Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę? - zobacz na żywo!

Osobiście uważam, że ręka Hiszpana znajduje się nieco powyżej ciała, a więc futbolówka przeszłaby dalej. Moim zdaniem za to zachowanie należał się rzut karny, a za zablokowanie strzału ręką, obrońca powinien dodatkowo obejrzeć żółtą kartkę.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Piotr Żyła 34% Bartosz Zmarzlik 66%

głosów: 755

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL