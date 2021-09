Albanii należał się rzut karny, ale VAR milczał!

W 65. minucie w polu karnym Polski doszło do starcia Kamila Glika z Reyem Manajem, po którym Albańczycy domagali się odgwizdania "jedenastki". Włoski sędzia Maurizio Mariani nie dopatrzył się jednak przewinienia i nakazał rozegranie rzutu rożnego. Decyzja ta nie spodobała się reprezentantom Albanii, którzy "naskoczyli" na arbitra i, krótko mówiąc, krytykowali jego ocenę tego zajścia. W efekcie tego żółtą kartkę otrzymał Rey Manaj za krytykę orzeczeń sędziego.

Jak ukazały powtórki włoski sędzia popełnił błąd, gdyż Kamil Glik robiąc wślizg nie trafił w piłkę, lecz w nogi rywala, powodując jego upadek. Bez wątpienia powinien to być rzut karny, jednak tak się nie stało. Rozumiem, że arbiter mógł tego nie widzieć dokładnie, ale zastanawiam się, co w tej sytuacji robili sędziowie VAR. Sytuacja ta nie wymaga interpretacji, gdyż jest to zero-jedynkowe zdarzenie, w którym albo dyktujemy rzut karny, albo nie. Kamera zza bramki idealnie ukazuje, że Glik trafił prosto w rywala i jest to faul z gatunku ewidentnych, za które należy dyktować "jedenastki".

Zdjęcie Kamil Glik w starciu z z Reyem Manajem

Nie ma co ukrywać, że Albańczycy mogą czuć się pokrzywdzeni. Gdyby w 65. minucie wykorzystali rzut karny, to kto wie, jakby zakończył się mecz. Niestety taki jest futbol, a błędy sędziów się zdarzały i nadal będą zdarzać. Przykre tylko w tym wszystkim jest to, że VAR przegapił tak ewidentną sytuację...

Sędzia Maurizio Mariani ogólnie poprowadził mecz na dobrym poziomie, choć nie zabrakło kilku błędów. Oczywiście brak karnego idzie także na jego konto, choć bardziej zastanawiające jest zachowanie arbitrów VAR. W 12. minucie meczu mieliśmy już trzy żółte kartki dla Albańczyków, które były jak najbardziej prawidłowe. Na początku meczu Włoch mógł także pokazać żółtą kartkę Przemysławowi Frankowskiemu, który wyprostowaną nogą trafił Berata Djimsitia. Odniosłem wrażenie, że po tym zdarzeniu gra się zaostrzyła, co przełożyło się na późniejsze trzy szybkie napomnienia dla przyjezdnych.

