Legia, Marymont, Gwardia – te trzy warszawskie kluby prowadził w czasie swojej trenerskiej kariery Kazimierz Górski. Wielkim sentymentem darzył też Polonię, na której stadionie często się pojawiał. W stolicy mieszkał przez 33 lata w samym sercu Mokotowa na ulicy Madalińskiego. Spoczął na warszawskich Powązkach.

Lwowiak z urodzenia, warszawiak z wyboru. Do stolicy trafił jako żołnierz w 1945 roku. I w Warszawie został na stałe, z krótkimi przerwami na pracę w Lublinie, Łodzi i nieco dłuższym - w Grecji, gdzie prowadził m.in. Panathinaikos Ateny i Olympiakos Pireus.

"Kaziu, nie odchodź!" - krzyczeli kibice Legii

"Kaziu, nie odchodź!, Kaziu, nie odchodź" - skandowali kibice Legii podczas ostatniego meczu, w którym Kazimierz Górski poprowadził stołeczny klub na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Pożegnanie z 14 listopada 1982 roku nie było udane. Legia niespodziewanie przegrała z Wisłą 0-2. Tydzień później Górski po raz ostatni zasiadł na ławce trenerskiej w polskiej lidze. Legioniści tym razem wygrali z Górnikiem Wałbrzych 2-0. Następne trzy lata Górski spędzi w Grecji.

W Legii legendarny trener zaczął trenerską karierę i ją - w Polsce - zakończył. Bilans: 136 meczów, 60 zwycięstw, 42 remisy i 34 porażki. To jedyny klub w którym grał jako piłkarz i pracował jako trener. Przygodę z klubem rozpoczął jako piłkarz, rozgrywając 88 spotkań. Po przybyciu z armią zamieszkał w koszarach przy ulicy Szwoleżerów położonych niedaleko stadionu Wojska Polskiego. Grał, ale jego zadaniem w drużynie była selekcja do zespołu odradzającej się Legii. Później prowadził drużyny juniorów, był asystentem swojego mistrza, byłego szkoleniowca Pogoni Lwów, Wacława Kuchara w sezonie 1953-54.

Trenerem Legii został kilka lat później. Najpierw na krótko jako tymczasowy szkoleniowiec, a potem na dwa sezony. Niemal od razu odniósł pierwszy sukces. W 1960 roku doprowadził drużynę z Łazienkowskiej do wicemistrzostwa kraju, rok później było trzecie miejsce.

Po raz trzeci prowadził Legię w latach 1981-82. Awansował do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów, w którym stołeczny zespół przegrał w dwumeczu z Dynamem Tbilisi, które rok wcześniej zdobyło to trofeum.

Zdjęcie Kazimierz Górski wręcza medale piłkarzom Legii za zdobycie mistrzostwa Polski w 1994 roku / Jacek Kozioł / Newspix

Legia nigdy nie zapomniała o legendarnym polskim trenerze. Pamiątki po nim znajdują się w klubowym muzeum. Na Łazienkowskiej miał ulubione miejsce, z którego oglądał mecze. Można się o tym przekonać chociażby oglądając "Piłkarskiego Pokera", ale film był kręcony jeszcze na starym stadionie Legii. Na nowym stadionie przy Łazienkowskiej zostało zamontowane specjalne krzesełko z napisem: "Miejsce, z którego KAZIMIERZ GÓRSKI kibicował LEGII WARSZAWA".

Atmosfera na Polonii przypominała mu czasu lwowskie

Ale pierwszym klubem, w którym Kazimierz Górski podjął samodzielną pracę nie była Legia. W 1953 roku 32-letni Górski objął posadę trenera Marymontu Warszawa. Pracował przez rok. To klub robotniczy tak jak RKS Lwów, w którym wychował się "trener tysiąclecia". Już w czasach Górskiego przeżywał kłopoty i był zagrożony likwidacją. Górski odszedł z klubu i przejął reprezentację juniorów do lat 19.

Zdjęcie Pierwszą samodzielną pracę trenera Kazimierz Górski podjął w Marymoncie Warszawa. Na zdjęciu trybuna pamiętająca czasy trenera Górskiego w Marymoncie, obecnie wyłączona z eksploatacji. / Olgierd Kwiatkowski / INTERIA.PL

Stadion Marymontu, położony w malowniczym zakątku dzielnicy Żoliborz, wyróżniał się przez długie lata charakterystyczną architekturą trybuny w stylu modernistycznym. Dziś trybuna jest wpisana Krajowego Rejestru Zabytków i może dlatego stadion przetrwał, a nie został zamieniony w blokowisko. Boisko i trybuna została jednak wyłączona z eksploatacji. Próżno jest tu więc szukać miejsca w którym byłoby upamiętniony były selekcjoner reprezentacji Polski.

Jeszcze gorzej wygląda dziś inne warszawskie miejsce pracy Kazimierza Górskiego. W latach 1964-66 szkoleniowiec przyszedł do Gwardii Warszawa. Wówczas klub był "drugą siłą" w stolicy. Górski doprowadził gwardzistów do szóstego miejsca w lidze w 1965 roku, ale rok później Gwardia spadła.

Dziś stadion Gwardii znajduje się w stanie likwidacji. Kilka lat temu zniknął charakterystyczny napis z nazwą klubu nad bramą wjazdową, boisko niszczeje, budynku klubowe są przeznaczone do wyburzenia. Wygląda to gorzej niż zaniedbany stadion RKS-u Lwów, klubu w którym grał jako junior Kazimierz Górski. W Gwardii działają tylko sekcje juniorskie. Dzieci trenują gdzie popadnie po warszawskich orlikach i salach gimnastycznych. Klub faktycznie nie istnieje, w każdym razie nie ma siedziby. Nie ma miejsca, by Gwardia mogła upamiętnić nazwisko największego trenera w historii reprezentacji Polski.

Zdjęcie Brama główna stadionu Gwardii Warszawa - stan obecny. Trenerem tego klubu Kazimierz Górski był w latach 1964-66. / Olgierd Kwiatkowski / INTERIA.PL

Górski nigdy nie poprowadził Polonii Warszawa, która w czasach jego aktywnego życia zawodowego balansowała między II i III ligą. Lubił jednak przyjeżdżać od czasu do czasu, zwłaszcza na emeryturze, przyjeżdżać na Konwiktorską. Miał tam wielu przyjaciół, lubił kameralną atmosferę tego stadionu. - Polonia najbardziej przypominała mu przedwojenne czasy lwowskie i ukochaną Pogoń - opowiadał były prezes PZPN Michał Listkiewicz. Tak jak na stadionie Legii tak i na obiekcie Polonii Kazimierz Górski ma swoje krzesełko, zamontowane w miejscu - w pierwszym rzędzie loży honorowej - z którego lubił śledzić spotkania "Czarnych Koszul" z napisem: "Miejsce trenera 1000-lecia Kazimierza Górskiego".

Zdjęcie Krzesełko na stadionie Polonii Warszawa na miejscu, gdzie zasiadał Kazimierz Górski. Były trener reprezentacji lubił chodzić na mecze Polonii, bo atmosfera na meczach "Czarnych Koszul" przypominała mu czasy lwowskie. / Olgierd Kwiatkowski / INTERIA.PL

Pomnik przed Stadionem Narodowym

Najbardziej zapamiętany ze względu na sukcesy z reprezentacją Polski Kazimierz Górski został też upamiętniony w Warszawie jako trener kadry. Jego imię nosi Stadion Narodowy. 26 marca 2015 roku przed stadionem został odsłonięty pomnik legendarnego szkoleniowca. W uroczystości uczestniczyli rodzina, byli piłkarze, kibice.

Kazimierz Górski jest ubrany w dres reprezentacji Polski, a pod pachą trzyma piłkę. Autorem rzeźby jest krakowski artysta Marek Maślaniec. Tablica z informacjami na temat trenera zawiera również słynne hasło urodzonego we Lwowie szkoleniowca. "Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe".

On był nie tylko trenerem, byl humanistą futbolu

Przez 33 lata Kazimierz Górski mieszkał w skromnym bloku przy ulicy Madalińskiego 49/51 w Warszawie. W 2012 roku z inicjatywy władz Mokotowa na ścianie budynku pojawiła się tablica upamiętniającego wybitnego mieszkańca tego domu z wiele mówiącą inskrypcją: "Legendarny trener, twórca niepowtarzalnej epoki w dziejach piłkarstwa polskiego. SKROMNY CZŁOWIEK, LWOWIAK.".



Zdjęcie Tablica na bloku, w którym mieszkał Kazimierz Górski przy ulicy Madalińskiego 49/51 / Olgierd Kwiatkowski / INTERIA.PL

W ceremonii odsłonięcia pamiątkowej tablicy brał udział ówczesny szef FIFA Joseph Blatter. - On był nie tylko trenerem, twórcą wspaniałych sukcesów na igrzyskach olimpijskich w 1972 i 1976 roku i mistrzostwach świata w 1974, był także humanistą w świecie futbolu. Miał rzadki dar łączenia ludzi - mówił Blatter.

Grób na warszawskich Powązkach

Kazimierz Górski zmarł 23 maja 2006 roku. Spoczął w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Granitowy pomnik z charakterystyczną piłką z brązu ufundowała rodzina i PZPN. W półtora roku po śmierci z grobu Kazimierza Górskiego zniknęła piłka. Złodzieje przestraszyli się jednak oburzeniem, jakie - nagłośniona przez media - wywołała kradzież w całej Polsce. Zwrócili piłkę.

Kazimierz Górski spoczywa już w spokoju.

Zdjęcie Grób Kazimierza Górskiego w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie / 123RF/PICSEL