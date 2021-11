Walia - Belgia. EL. MŚ 2022. Walia wyrównuje na 1-1. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Gol dla Walii w 32 minucie: Moore (D. James)







Walia: Ward – N. Williams, B. Davies, Mepham, Rodon – Morrell, Ramsey (C), J. Allen, C. Roberts – D. James, Moore.

Rezerwowi: A. Davies, Hennessey – Gunter, H. Wilson, T. Roberts, Jonathan Williams, Norrington-Davies, J. Lawrence, Vaulks, Johnson, Thomas, Colwill.

Belgia: Casteels – Castagne, Boyata, Theate – Meunier, Witsel, De Bruyne (C), T. Hazard – Vanaken, Origi, De Ketelaere.

Rezerwowi: Sels, Kaminski – Vertonghen, Trossard, Carrasco, D. Mertens, Dendoncker, Ch. Benteke, Saelemaekers, Lokonga, Faes, Vanzeir.

Sędziowie: Dias – Tavares, Soares