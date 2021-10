Albania – Polska. Maciej Żurawki: Nie można lekceważyć Albanii WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Maciej Żurawki: Nie można lekceważyć Albanii, bo wielu zawodników nie urodziło się w Albanii lub wyjechało do Włoch w wieku 15 lat, także przebyło zupełnie inną drogę, w klubach europejskich ucząc się innej mentalności, nawyków i treningu.

Już we wtorek o godz. 20:45 mecz eliminacji MŚ Albania – Polska. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Go Box i TVP 1.