Anglia - Polska. Lekarz reprezentacji o urazie Roberta Lewandowskiego (POLSAT SPORT). Wideo

Lekarz piłkarskiej reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski powiedział, że w przypadku urazu Roberta Lewandowskiego decydujące są pierwsze doby. - To nie jest groźna kontuzja, ale musimy zadbać o to, by się nie pogłębiła. W takich przypadkach najważniejsze są pierwsze godziny - oznajmił doktor. Wyraził też opinie dotyczącą ewentualnych występów kapitana reprezentacji Polski w sobotnim meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk w Bundeslidze i w środę 7 kwietnia w starciu z Paris-Saint Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.