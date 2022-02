Cezary Kulesza dla Interii: Na razie nie ma się czym pochwalić. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Na razie nie ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o plany budowy pod Warszawą nowej bazy dla reprezentacji Polski. Co do sprawy podsłuchu w siedzibie związku, to póki co nie mamy nowych informacji - mówi w rozmowie z Interią Cezary Kulesza, prezes PZPN.