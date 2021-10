Polska - San Marino. Reprezentacja walczy o sześć punktów. Wideo WIDEO |

Reprezentacja Polski odlicza godziny do dwóch kolejnych spotkań w ramach eliminacji do mistrzostw świata. W sobotę "Biało-Czerwoni" podejmą na PGE Stadionie Narodowym San Marino, we wtorek zagrają na wyjeździe z Albanią. Przygotowania naszej kadry do walki o mundial obserwuje Zbigniew Czyż.