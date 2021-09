Mecz Polska - Albania (czwartek, godz. 20.45) będzie pierwszym w serii trzech wrześniowych spotkań reprezentacji Paulo Sousy w eliminacjach mistrzostw świata Katar 2022. W ciągu tygodnia czekają nas jeszcze mecze San Marino - Polska i Polska - Anglia (sprawdź terminarz meczów Polski do końca eliminacji).

Reklama

Polska - Albania. Nedim Bajrami i walka z FIFA

To szalony tydzień dla Nedima Bajramiego. W sobotę 22-letni pomocnik miał udział w wygranej Empoli nad Juventusem. W Turynie beniaminek Serie A wygrał 1-0 po golu Leonardo Mancuso, a a asystę zaliczył właśnie Nedim Bajrami.

W poniedziałek Nedim Bajrami dostał zgodę na grę dla Albanii, co nie było takie oczywiste, bo wcześniej sprzeciwiała się temu FIFA.

Nedim Bajrami w dzieciństwie wraz ze swoją albańską rodziną wyemigrował z Macedonii do Szwajcarii. Wyszkolony w Grasshopper Club Zürich, występował w reprezentacji Szwajcarii do lat 17, 19, 20 i 21. Ostatni raz dla Helwetów zagrał w listopadzie 2020 r. Choć widziano w nim w bliskiej przyszłości zawodnika pierwszej reprezentacji Szwajcarii, Nedim Bajrami podjął decyzję, że chce grać dla reprezentacji Albanii, dla kraju swoich przodków. Na to, by Nedim Bajrami zmienił drużynę narodową, nie chciała się jednak zgodzić FIFA. Albańczycy odwołali się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. W poniedziałek wydał on zgodę na grę Nedima Bajramiego dla reprezentacji Albanii. Albańskie media do tej informacji podeszły entuzjastycznie, zapowiadały debiut Bajramiego w meczu Polska - Albania. Tak szybko jednak do niego nie dojdzie.



CZYTAJ TEŻ: Polska - Albania. To ten mecz jest przestrogą w filmie "Piłkarski poker"



Jak poinformował jednak Maciej Kaliszuk z "Przeglądu Sportowego", który przekazał słowa rzecznika prasowego albańskiej federacji, Nedim Bajrami zadebiutuje nie w meczu Polska - Albania w czwartek, a dopiero w niedzielę w spotkaniu z Węgrami.



CZYTAJ TEŻ: Polska - Albania. Jak żyć bez Piotra Zielińskiego

Polska - Albania: gdzie i kiedy transmisja?

Mecz Polska - Albania w czwartek o godz. 20.45, transmisja w TVP oraz o godz. 0.00 w Polsacie Sport. Zobacz "na żywo".



BN