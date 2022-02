W poniedziałek FIFA oraz UEFA poinformowały o bezterminowym zawieszeniu udziału rosyjskich klubów i reprezentacji w futbolu międzynarodowym .

Zbigniew Boniek komentuje decyzję FIFA i UEFA o zawieszeniu Rosjan

Do tej decyzji odniósł się w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Zbigniew Boniek. Odniósł się przy tym do sytuacji z 1982 roku, gdy po bezbramkowym remisie ze Związkiem Radzieckim - który dał nam awans do półfinału mundiali - wszedł do studia telewizyjnego w koszulce rywala.

- Dla mnie sport to zawsze był szacunek i respekt, z dala od polityki. Oczywiście, po meczu z Rosjaniami wymieniłem się koszulką i zostałem od razu ściągnięty do studia. I było to całkowicie normalne. Gdyby Putin nie oszalał i teraz mierzylibyśmy się z Rosją, to też nie gralibyśmy z nastawianiem, że to nasz wróg. Kilka miesięcy temu graliśmy we Wrocławiu w miłej, sportowej atmosferze i zremisowaliśmy 1-1 - przyznał Zbigniew Boniek na antenie Polsatu News.

Reklama

Czytaj także: Rosjanie reagują na decyzję FIFA i UEFA. Chcą się odwołać do CAS

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Święcicki o Gianni Infantino. Dlaczego aparatczyk, w Polsce traktowany sympatycznie jako łysy z UFEA (...) miałby nagle zmienić organizację, która jest ze wszech miar uzależniona od polityki. POLSAT GO