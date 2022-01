Wciąż jeszcze nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski - w mediach pojawia się wiele sprzecznych informacji na ten temat, ale najwięcej wskazuje na to, że stery zespołu "Biało-Czerwonych obejmie Adam Nawałka.

64-letni szkoleniowiec w nocy z czwartku na piątek miał odbyć w Warszawie kluczową rozmowę z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Negocjacje miały być kontynuowane w piątek rano, a współpraca na linii trener - PZPN zaczęła nabierać coraz wyraźniejszych kształtów.



Reprezentacja Polski: Adam Nawałka miał podać zarys swojego sztabu

Jak informuje dziennikarz serwisu meczyki.pl Tomasz Włodarczyk, Adam Nawałka miał dziś przed południem podać swój pomysł na konstrukcję sztabu. Dołączyliby do niego jego zaufani ludzie - funkcję asystenta objąłby Bogdan Zając, trenerem bramkarzy zostałby z kolei Jarosław Tkocz. Polski Związek Piłki Nożnej chciałby przy tym wprowadzić również do sztabu swoich ludzi.



Włodarczyk wskazuje, że w grę mogą wchodzić takie nazwiska jak Marcin Dorna (dyrektor sportowy PZPN) czy Marcin Brosz (który niebawem miałby objąć reprezentację U-19). Pada również nazwisko Łukasza Piszczka - wszystko to jednak na razie domysły, bowiem ostateczny skład sztabu będzie się z pewnością jeszcze krystalizował.

El. MŚ 2022. Adam Nawałka wróciłby z reprezentacją do Rosji

Jeśli Adam Nawałka faktycznie obejmie reprezentację Polski, to będzie to dla niego wielki powrót - z drużyną narodową rozstał się po mundialu 2018 w Rosji. Do Rosji zresztą musiałby niebawem wrócić, bowiem jego pierwszym zadaniem byłoby pokonanie "Sbornej" w barażach o MŚ 2022.



Starcie z Rosjanami zaplanowane jest na 24 marca.



Paweł Czechowski