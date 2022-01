Zamieszanie z Łużnikami! Co z barażem Rosja - Polska?

"Sport-Express" donosi, że federacja nosi się z zamiarem przeniesienia barażu z Polską i kolejnego marcowego spotkania z Łużników na stadion Dynama Moskwa.

Nie tylko pandemia i stan murawy nakłaniają do zmiany areny

"Chodzi głównie o obawy o stan murawy na Łużnikach, a także o względy wynikające z koronawirusa. Z powodu pandemii liczba widzów może być ograniczona do 75, a nawet 50 procent pojemności stadionu, więc obiekt Dynama w Parku Piotrowskim będzie wyglądał na bardziej zapełniony" - informuje gazeta.

Na stadionie Dynama doping będzie lepiej słyszalny



Rosjanie liczą też na to, że płynący dla nich z trybun doping będzie bardziej słyszalny na kameralnym obiekcie niż na wielkich Łużnikach, które mieszczą 81 tys. widzów . Tymczasem stadion Dynama, noszący nazwę Lwa Jaszyna, mieści 26 319 widzów.

Pomysł przenosin barażu z Polską jest na razie wstępny. Do tego stopnia, że administratorzy stadionu Dynama nic o nim nie wiedzą.

Widać zatem, że Rosjanie dbają o każdy szczegół przed starciem z Polską. My natomiast do dzisiaj nie możemy ustalić, kto będzie selekcjonerem "Biało-Czerwonych". Selekcjoner "Sbornej" Walery Karpin tuż po wylosowaniu Polski zorganizował piłkarzom nieoficjalne zgrupowanie w Moskwie, by lepiej przygotować ich na marcowe wyzwanie.

W minioną środę na posiedzeniu zarządu PZPN-u nie udało się wybrać następcy Paula Sousy. Cezary Kulesza potrzebuje na to jeszcze kilku dni.





Kiedy baraż Rosja - Polska?

Baraż o wyjazd na MŚ Rosja - Polska zostanie rozegrany 24 marca o godz. 18 w Moskwie. Zwycięzca zmierzy się u siebie, w finale barażu, 29 marca, z lepszym z pary Szwecja - Czechy.

